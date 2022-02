Michel Foucault e o Brasil

Apoie o 247

Dos autores contemporâneos franceses, o filósofo Michel Foucault é de longe um dos que mais influenciaram os autores brasileiros. Substituto de Sartre como pop star da filosofia francesa, a obra desse autor se divide em 3 fases bem distintas: a fase arqueológica, a fase genealógica e a hermenêutica do sujeito. Alguns juntaram também a biopolítica e o biopoder. Embora haja controvérsias se está última não seria uma continuação da genealogia.

Na primeira, nota-se uma profunda influência do estruturalismo e da prospecção de camadas geológicas de formas de pensamento (os epistemes) que se sucedem sem uma origem e o fim identificados. Na segunda, é tematizado o poder. A analítica do poder. Não sua origem e fim. Mas sua mecânica. Na terceira é onde surge a figura do sujeito ético, não assujeitado, como na analítica do poder. Fase consagrada a antiguidade clássica e as filosofia socrática e helenista (estóicos e epicuristas).

Na primeira, a ética do cidadão e do bom governo da cidade. No segundo, a ética do súdito do império. Ética cosmológica. A fase de grande influência sobre os estudos históricos, jurídicos e psiquiátricos é a fase genealógica, que associa conhecimento e poder. É que analisa as ciências humanas da perspectiva nietzschiana da vontade de potência. Discursos teóricos que racionalizam uma vontade de dominação, dispositivos de poder, estratégias políticas que ajudam a configurar a subjetividade do indivíduo e o seu saber.

Os estudos sobre o direito, a loucura, a fábrica, o hospital e a escola são dessa fase: a sociedade carcerária e panóptica que ajuda a criar o indivíduo disciplinar e a sociedade disciplinar, a partir do "olho do poder". Submeter as instituições judiciárias e legais a uma desconstrução crítica, que punem o desvio, a anormalidade é utilizar a genealogia foucaultiana. Não a hermenêutica do sujeito ou a arqueologia. A obra de Foucault evoluiu do estruturalismo para a história e da história para a filosofia.

