Michelle vai se eleger

Aliás, tá eleita, viu? Mesmo derrotada ao lado de seu tosco esposo, segue popular, ativa e estratégica na internet. E falo da ex-primeira-dama-atual-garota-propaganda-de-laquê como falo da extrema-direita raivosa (perdoe o pleonasmo) em geral. Enquanto uns espertos disputam o milionário espólio do covarde fugido, a extrema-direita pelo Brasil se reorganiza. É como uma cobra próxima de dar um bote. De novo.

Sabemos que Lula tá organizando o jogo em Brasília, no tempo certo e dele, mas a sombra da barbárie não cessará tão fácil. Virá 2024 com as campanhas à Prefeitura e a brisa azeda do bolsonarismo será usada em polarizações esperadas. As capitais vão pegar fogo, porque não vai caber toda a direita no campo lulista. Há quem pegará na mão dos incitadores de crime contra a democracia pra ter voz e vez.

Dentro do meu celular o cenário é pior, porque a extrema-direita já tem seus métodos. Abusarão das táticas de desinformação – aliás, já estão – para combater o Governo Lula. Aliás, quem é Rogério Marinho na fila do pão do Senado pra ameaçar o campo progressista? Pois é, mas está, ao que parece.

Janones até advertiu que essa ameaça não existe, que é história pra gado acordar. Pacheco ganhará mesmo e o candidato de Bolsonaro não é ameaça pra ninguém. Mas eu queria mesmo é que a comunicação de guerrilha de Janones – e o seu ímpeto – permeasse a ousadia de muitos gabinetes no front da política. Nem tudo são flores, meu leitor.

E se temos Janones, temos Janja também, um fenômeno na política digital. A primeira-dama é um cristal sem defeitos que tem tudo pra ser usado na comunicação. E precisa! Janja faz o que todo social media sonha com seu cliente: fura a quarta-parede, tira selfie, posta no timming certo e desenha um modelo de diálogo perfeito com os seguidores. É exemplo, viu?

Construir uma comunicação forte no Governo Federal e todos os seus capilares, junto de suas principais lideranças, será a chave para enterrar politicamente essas múmias oportunistas do bolsonarismo. Se demorarmos, eles crescerão novamente.

Como Michelle, que vai se eleger.

