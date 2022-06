Mídia conservadora tenta tomar controle da campanha de Lula

Apoie o 247

ICL

Globo, Bandeirantes e UOL estão pressionando a campanha de Lula para que este compareça aos debates no primeiro turno e obviamente seja exposto às ofensas pessoais de Ciro Gomes e companhia. Não se sabe o que Lula tenha a ganhar eleitoralmente ao comparecer, sem ou com Bolsonaro.

Não há que ter ilusão de que esses debates de primeiro turno, com o formato e os jornalistas designados pelos veículos da mídia conservadora, venham a servir para aprofundar ou esclarecer com isenção qualquer importante questão programática. Pressionado, Lula vacilou e propôs três debates transmitidos por um pool de tvs, jornais e, percebam, portais. Atilado, Lula pode ter incluído aí a mídia progressista, irrecusável.

Bolsonaro de seu lado anunciou, sem crítica efetiva ou surpresa, que só vai a debates no segundo turno. Fernando Henrique Cardoso (PSDB), em 1998, e Lula em 2006 (no primeiro turno), tiveram posições idênticas diante de debates. Ambos disputavam um segundo mandato e avaliaram que seriam os escolhidos prioritários para as pedradas dos opositores, aliados nestas situações. Líderes das pesquisas nos dois momentos, calcularam que não compensava o desgaste. Agora, Lula, líder de novo, resolveu se expor desnecessariamente.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em 1998, diante da desistência de FHC frente aos debates, a Globo resolveu não organizar nenhum debate, deixando o campo livre para a reeleição. Em TV, não houve nenhum debate naquele ano, quando o favorito era FHC.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Agora, a pressão da mídia pelos debates não visa apenas se apropriar de um evento da campanha. Ela faz parte de um movimento maior para “moderar” o próprio conteúdo do programa do candidato petista. Esse movimento vem dos mesmos que disseram que Lula iria perder pontos se continuasse “improvisando” sobre aborto ou a guerra na Ucrânia. Lula não perdeu e até cresceu em algumas importantes pesquisas de intenção de voto. Os supostos escorregões não tiveram até agora qualquer efeito relevante.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Essa tensão interna à campanha do lulista se agrava com a adesão de tucanos antigos ou atuais, sendo que um deles, na posição de candidato a vice, abre o caminho para outros, tucanos ou não. É uma aliança incomum entre dois antigos adversários e esse amálgama não se dá sem ajustes e crispações, como não poderia deixar de ser. Politicamente, com Alckmin vêm setores sociais inteiros, com suas agendas e ambições de protagonismo.

Deve ser vista assim a mais recente “polêmica” declaração de Lula sobre a morte do PSDB. A mídia conservadora, os fiscais de fala, umbilicalmente ligada a essas novas camadas, esperançosas, tenta disputar o comando da campanha. De diversas formas, quer o que Lula pode ou não pode dizer. Dizer o óbvio, criticar o PSDB, declarar audaciosamente sua morte, por exemplo, é um sacrilégio. Querem pôr uma mordaça logo em quem.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Diante dessas incursões, Lula que recebe essas pressões todas, contra-ataca e toma as rédeas da campanha que, afinal, com estimados 70 milhões de eleitores, é antes de tudo sua. Seus improvisos ou “escorregões”, não por acaso vão sempre numa direção mais progressista. Lula ocupa e afirma a posse do seu terreno, sem medo de arriscar ou de buscar mais espaço. Líderes não são inteiramente racionais e submissos ao que parece mais cuidadoso. As falas de Lula são freio de arrumação no seu ônibus lotado de recém-chegados. São golpes para afastar quem quer sentar-se na janela.

Desde que vem se fixando a impressão, precipitada no tempo, impossível de garantir, mas indicada por quase todas as pesquisas, de que Lula tem grandes chances de vencer as eleições de outubro, transferiu-se para o interior da campanha do candidato petista a disputa entre esquerda e direita pela direção de sua política. Lula talvez seja quem mais tenha consciência dessa situação. O que antes era confrontação externa, feita por adversários conservadores, ou seja, o poder econômico empoleirado principalmente nos partidos de direita, agora estende seu alcance e busca tornar-se pressão que intenta penetrar a campanha lulista por todos os lados, especialmente o midiático. Precisa combinar com Lula.

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE