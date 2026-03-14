TV 247 logo
      Buscar
      Tiago Barbosa avatar

      Tiago Barbosa

      Jornalista, pós-graduado em História e Jornalismo, com passagem por jornais de Pernambuco

      83 artigos

        HOME > blog

        Mídia lidera guerra total para sangrar favoritismo de Lula na eleição

        "A ofensiva opera - sob cinismo e mentira - em três frentes para anular toda e qualquer alusão positiva à imagem do petista"

        Mídia lidera guerra total para sangrar favoritismo de Lula na eleição (Foto: PR/Ricardo Stuckert)

        O que está em curso no Brasil é uma guerra total liderada pela mídia para debelar o amplo favoritismo de Lula nas eleições.

        Todas as ações são coordenadas e uníssonas para sangrar o presidente - única barreira concreta contra a balbúrdia acenada pela oposição.

        A ofensiva opera - sob cinismo e mentira - em três frentes para anular toda e qualquer alusão positiva à imagem do petista.

        A primeira atua no plano simbólico da moral para degenerar a esquerda como sinônimo de crime - o núcleo do discurso da direita na excitação do ódio como isca da alienação.

        A suruba do master e do INSS com a (extrema) direita e cupinchas do mercado é fraudada para estigmatizar Lula e o governo.

        A segunda mira as contenções democráticas para liberar a instrumentalização do estado contra o presidente - inclui desmoralização do STF a pressão nos militares.

        O cerco a Alexandre de Moraes e Toffoli foca a dissolução - literal, como diz um ‘analista’ de TV, ou metafórica - do tribunal na geleia geral das ilicitudes para acolher a lawfare do neolavajatismo.

        A terceira cabeça da hidra golpista é um libelo do negacionismo contra a ciência e a informação para validar a sobreposição da narrativa diante do senso crítico.

        A aliança reacionária percebeu a impossibilidade de confrontar Lula com dados e realidade objetivos marcados por avanços inegáveis da área social à econômica.

        O Brasil tem emprego recorde, renda em alta, isenção até R$ 5 mil, cesta básica incentivada, inflação contida, fome erradicada - parâmetros dignos de um país em ascensão civilizatória.

        À oposição apequenada (ainda mais) pela esperança dos números, resta o apelo medieval de se bater contra as estatísticas - daí o ataque ao IBGE para endossar o obscurantismo útil ao extremismo.

        O pacto do atraso da mídia com forças golpistas recicla esse esgoto de entulhos comuns a quem vive de ódios, narrativas e caos para ocultar o vazio desalentador da própria miséria.

        Na realidade, esbarra no nada - nasce assim o jogo casado pela mentira, estigmatização e fragilização de Lula e do país.

        O Brasil resiste ou se acaba.

        * Este é um artigo de opinião, de responsabilidade do autor, e não reflete a opinião do Brasil 247.