Minerais críticos: a guerra já começou e querem que você acredite que acabou

Enquanto parte do debate celebra acordos e fala em vitória, fatos recentes mostram um cenário muito mais complexo e preocupante, com articulações externas, movimentos fora da esfera federal e uma disputa silenciosa pelo controle de recursos, dados e cadeias produtivas estratégicas

Minerais críticos não são um detalhe técnico da transição energética, nem uma nota de rodapé do comércio internacional. São a infraestrutura material do poder no século XXI. É deles que depende uma parte decisiva da indústria de defesa, das baterias, dos semicondutores, dos sistemas digitais avançados, das cadeias de comunicação e da corrida tecnológica que reorganiza a geopolítica global. Por isso, quando esse tema aparece embrulhado em linguagem fácil, promessas grandiosas e euforia apressada, o mais prudente não é comemorar. É desconfiar. O que está em disputa não é apenas a venda de minério. É quem controla a inteligência geológica do território, quem define o ritmo da exploração, quem captura o valor agregado e quem transforma riqueza natural em soberania efetiva. O Brasil possui posição relevante nesse tabuleiro, e justamente por isso virou alvo de um assédio crescente de governos, fundos, empresas e estruturas diplomáticas interessadas em garantir acesso privilegiado a essas reservas e às cadeias futuras que delas podem nascer.

O erro mais perigoso, nesse momento, não é a má-fé escancarada. É a simplificação sedutora. É pegar uma disputa longa, dura e estrutural e apresentá-la como se fosse uma vitória consumada, uma equação já resolvida, um jogo em que bastaria ao Brasil sorrir, assinar e colher dividendos. Não é assim que o poder opera. Estados não se rendem porque mudaram o tom. Potências não abandonam áreas estratégicas porque trocaram pressão aberta por cooperação interessada. Quando um tema dessa magnitude começa a ser tratado como se tudo estivesse sob controle, convém lembrar o óbvio que tanta propaganda tenta esconder: só existe soberania quando um país controla não apenas a jazida, mas a cadeia, o processamento, a tecnologia, os dados e a decisão política sobre o próprio destino. Tudo o que vier antes disso é disputa em aberto. Tudo o que tentar se vender como solução definitiva antes disso é, no mínimo, uma perigosa forma de anestesia.

E é justamente quando se desce do discurso para o terreno concreto que a narrativa simples começa a perder sustentação. Nos últimos meses, o que se viu não foi um recuo das potências interessadas nesses recursos, mas uma intensificação silenciosa de movimentos. Missões diplomáticas voltadas ao setor mineral, eventos organizados com forte presença de atores estrangeiros, articulações diretas com governos estaduais e aproximações com empresas fora de um eixo claramente coordenado pela União. Não se trata de teoria. Trata-se de prática. O tabuleiro está sendo ocupado enquanto ainda se tenta definir, no plano público, qual é exatamente o jogo em curso.

Esse tipo de movimento não é trivial. No caso brasileiro, a Constituição é clara ao estabelecer que os recursos minerais são bens da União. Isso não é um detalhe jurídico. É uma proteção política construída historicamente para impedir que decisões fragmentadas comprometam o interesse nacional. Quando a dinâmica passa a se deslocar para acordos subnacionais, memorandos paralelos e circuitos de negociação que orbitam fora do centro federal, o problema deixa de ser apenas econômico e passa a ser estrutural. Não é só sobre quem investe ou quem compra. É sobre quem define.

Há um ponto ainda mais sensível, quase sempre tratado de forma secundária no debate público, mas central na disputa real. O controle da informação geológica. Mapear, classificar e compreender o potencial mineral de um território não é uma etapa neutra. É a base sobre a qual se constrói toda a cadeia de valor. Quem detém esses dados, quem participa da sua produção e quem estabelece os termos de seu uso passa a operar com uma vantagem decisiva. É nesse nível que a discussão sobre soberania deixa de ser retórica e passa a ser concreta.

Diante disso, o contraste com a euforia de certas narrativas fica evidente. Enquanto se fala em oportunidades, parcerias e ganhos imediatos, a estrutura da disputa avança por camadas mais profundas, menos visíveis e muito mais determinantes. Não há escândalo. Não há ruptura explícita. Há algo mais sofisticado. Um processo gradual de aproximação, influência e construção de presença que, se não for compreendido com precisão, tende a produzir efeitos duradouros. E irreversíveis.

É nesse ponto que a discussão precisa subir de nível. Porque o que está em curso não é apenas uma disputa por acesso a recursos naturais, mas pela posição do Brasil dentro da divisão internacional do trabalho no século XXI. Extrair e exportar não é soberania. Processar parcialmente também não. A história econômica mostra, de forma insistente, que o poder se concentra nos elos superiores da cadeia, onde estão o refino avançado, a transformação industrial, o domínio tecnológico, o design, a propriedade intelectual e a capacidade de decidir o destino da produção.

Minerais críticos não fogem a essa lógica. Ao contrário, a intensificam. Sem controle sobre essas etapas, o país corre o risco de repetir, em nova chave, um padrão antigo. Vender base material e recomprar valor agregado. Fornecer insumo estratégico e importar tecnologia. Participar da riqueza sem comandá-la. É por isso que a simples existência de reservas, por mais relevantes que sejam, não resolve o problema. Ela apenas define o ponto de partida da disputa.

É nesse intervalo entre o que se tem e o que se constrói que entram as narrativas simplificadoras. Ao transformar uma negociação em solução, uma aproximação em conquista e uma possibilidade em realidade, elas produzem um efeito específico. Não informam. Organizam percepções. Criam uma sensação de clareza onde ainda há indefinição, de estabilidade onde há movimento, de controle onde há disputa. E fazem isso de forma eficiente justamente porque oferecem algo que o debate técnico não oferece com facilidade. Conforto.

Na superfície, tudo parece razoável. Há interesse internacional, há capital disponível, há promessas de investimento e desenvolvimento. Mas, em geopolítica, a forma é tão importante quanto o conteúdo. Quem propõe, em que condições, com quais instrumentos, em que ritmo e com quais contrapartidas. São essas perguntas que definem o resultado. E são justamente essas perguntas que desaparecem quando o tema é reduzido a uma narrativa de oportunidade imediata.

É aqui que a dimensão psicológica da disputa se torna inevitável. Porque, quando um tema complexo começa a circular em versões simplificadas, com respostas rápidas e conclusões antecipadas, o que está em jogo não é apenas o conteúdo, mas o comportamento coletivo diante dele. Não é preciso má-fé para produzir esse efeito. Basta reduzir o problema ao que ele ainda não é e oferecer ao público uma sensação de entendimento que substitui a necessidade de investigação.

A percepção de que “agora vai”, de que “desta vez acertamos”, de que “está tudo encaminhado” tem um impacto direto. Ela diminui a tensão, reduz a urgência e desloca a atenção. Em vez de ampliar o debate sobre como estruturar uma política nacional de minerais críticos, com controle estatal, coordenação federal, domínio tecnológico e estratégia industrial de longo prazo, o foco passa a ser a celebração de possibilidades. O que deveria gerar vigilância passa a produzir relaxamento.

Esse deslocamento é sutil, mas decisivo. Porque a disputa real não acontece no plano das declarações, mas na construção concreta das condições que definem quem manda e quem executa. Quando a sociedade perde a capacidade de perceber que o processo ainda está aberto, ela também perde a capacidade de intervir sobre ele. E, nesse tipo de disputa, a ausência de pressão organizada costuma ser preenchida por interesses já estruturados, com objetivos claros e capacidade de ação muito superior.

Não se trata de negar a importância de investimentos, parcerias ou avanços institucionais. Trata-se de compreender o momento. O Brasil ainda não definiu plenamente o seu modelo para os minerais críticos. Ainda não consolidou uma cadeia integrada sob controle nacional. Ainda não estabeleceu, de forma inequívoca, as regras que garantam que a riqueza do subsolo se traduza em soberania efetiva. Tudo isso está em construção. E é justamente por isso que a ideia de que o problema já foi resolvido não ajuda. Ela desarma.

O que se exige, portanto, não é entusiasmo, mas lucidez. A criação de instrumentos estatais fortes, a construção de uma política industrial consistente, a coordenação federativa sob comando da União e o domínio progressivo das etapas mais avançadas da cadeia não são efeitos automáticos de boas intenções nem de anúncios pontuais. São resultado de disputa, de planejamento e de decisão política sustentada no tempo. Sem isso, qualquer promessa de ganho imediato tende a se dissipar no mesmo ritmo em que se forma.

Minerais críticos não admitem improviso. Eles atravessam defesa, energia, tecnologia e soberania informacional. Não há atalhos. Ou o país organiza essa agenda como projeto nacional, com capacidade de decisão sobre dados, território, tecnologia e destino produtivo, ou continuará orbitando cadeias controladas por outros. Entre uma coisa e outra existe um intervalo estreito, que é justamente onde estamos agora.

É nesse intervalo que as ilusões custam mais caro. Porque não produzem apenas erro de diagnóstico. Produzem atraso. E, em disputas dessa natureza, o tempo é um recurso estratégico tão valioso quanto o próprio minério.

A guerra já começou. E ela não será decidida por quem comemora primeiro. Será decidida por quem compreende o que está em jogo antes que seja tarde demais.

Artigo publicado originalmente em <código aberto>