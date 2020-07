Miriam Leitão e Paulo Guedes na visão da Millôr Fernandes

“Precisamos aprender a jogar Go (VI). Alucinações de um velho em quarentena?” edit

A jornalista Miriam Leitão, em sua coluna no Globo, criticou o ministro da economia Paulo Guedes :

"O ministro Paulo Guedes deu uma indicação de que o Brasil pode vir a desfavorecer a empresa chinesa na guerra do 5G. Na visão de autoridades políticas, o país cometerá um grande erro se entrar por razões ideológicas no conflito entre Estados Unidos e China por essa nova tecnologia".

E também: "as acusações feitas à China na pandemia são parte da campanha americana. O presidente Donald Trump, da forma irresponsável de sempre, tem feito acusações aos chineses nesta pandemia sem comprovação, e o Brasil nada ganha se abraçar essa versão dos fatos".

“Na visão de Paulo Guedes, o Brasil não foi tão atingido pelo choque externo porque não é aberto ao mundo. Na verdade, foi porque a China aumentou suas compras de soja e de proteína animal", conclui.

Esta é a mesma Miriam Leitão, que, como Paulo Guedes, sempre foi defensora do neoliberalismo e do capital estrangeiro?

A mesma Miriam Leitão que com seu companheiro Carlos Alberto Sardenberg, em princípio sustentou que o pré-sal brasileiro não existia?

Depois, que a Petrobrás não tinha capacidade para explorar petróleo naquelas profundidades? Que precisaria contratar empresas estrangeiras?

Depois, que o custo de extração era muito elevado e o pre-sal inviável economicamente?

E por fim, a mesma Miriam (e Sardenberg), que criou a “Mãe de todas as mentiras”: a Petrobrás estava quebrada?

Jamais se retratou apesar das evidências cristalinas registradas nos balanços publicados pela companhia.

Convocada pela CPI da Petrobrás (Alerj 2018, dep. Paulo Ramos) para falar de suas afirmativas, covardemente se protegeu com liminares na justiça, para evitar o depoimento.

Fez tudo para defender o capital especulativo estrangeiro em detrimento de um projeto de crescimento soberano da nação brasileira, aplaudindo as políticas desastrosas de Pedro Parente (do mesmo balaio de Guedes) a quem qualificava : “Um colosso”.

Agora mudou? Os ataques do atual presidente da República à rede Globo, fazem mudar as convicções?

Nós capixabas gostamos de uma moqueca e em muitas ocasiões nos lembramos do ditado popular: farinha pouca, meu pirão primeiro. É esta a causa da mudança de Miriam ?

Provavelmente seja sim um dos motivos, mas o fato é que os defensores do neoliberalismo, com o rápido declínio desta tese, vão começar, cada vez mais, a entrar em conflito entre eles mesmos.

O próprio ministro Paulo Guedes que parece delirar quando diz que “os sinais vitais da economia têm sido preservados”, em entrevista no último domingo (5/07), como se fosse novidade, repetiu informações requentadas - o que levou o jornalista Josias de Souza (UOL 06/07/2020) a publicar artigo com o título “Guedes inventa privatização no modelo Ze Keti”.

Josias esclarece: “A coisa se baseia no lema “este ano não vai ser igual aquele que passou”. Todos logo percebem que o tempo das privatizações de Guedes não passa. Já passou. E o ministro reitera a lorota. Ainda não notou. Mas já não há "mais de mil palhaços no salão” dispostos a lhe dar credito".

A afirmação de Paulo Guedes de que “o Brasil pode vir a desfavorecer a empresa chinesa na guerra do 5G”, pode ser um respingo do almoço que o presidente Bolsonaro participou no último sábado (04/07) na embaixada americana, em Brasília.

Lembramos que o embaixador americano Todd Chapman foi o mesmo que em recente entrevista ao jornal O Estado de São Paulo declarou que os Estados Unidos “não pretendem permitir que o Brasil adquira tecnologia chinesa 5G”.

A impressão é que estão desesperados “batendo cabeça”.

A gigante chinesa Huawei, dispõe da melhor tecnologia 5G (disparado), melhor preço (disparado) e financia tudo.

Ou seja, a empresa chinesa oferece exatamente o que a teoria capitalista, neoliberal, globalizante, sempre considerou fundamental.

Então eles querem tentar tapar o sol com peneira ? E quem vai pagar a conta?

Provavelmente, farão uma campanha, junto à população brasileira, taxando a China de uma ditadura sanguinária.

Mais uma vez recorro a Millôr Fernandes: “Democracia é quando eu mando em você, ditadura é quando você manda em mim”.

