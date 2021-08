FEIJOADA PELA PAZ

Deve ter sido a ONU quem teve a ideia de juntar os maiores líderes mundiais em torno de uma brasileiríssima feijoada completa. O papa, os líderes das maiores potências, ISIS, rainha da Inglaterra, diretores do Mossad e tantas outras cabeças coroadas. Reuniram-se em conclave, numa mesma mesa, na praça de São Pedro, de modo a buscar a paz universal. Depois do show das baianas da Portela, já com muita caipirinha na corrente sanguínea, o líder palestino jogou um torresmo na orelha do rabino. O homem santo devolveu a desfeita com uma estalada de Havaianas no cocuruto do antagonista.

Estabeleceu-se a cizânia. Descontrolado, o papa soltou um traque que ecoou pelos portais do Vaticano. Contam que, exatamente nesse instante, como se Deus imitasse seu representante na Terra, estourou a III Guerra Mundial.

PUBLICIDADE

FRUTO TROPICAL

Depois do almoço cuspiu umas sementinhas de mamão pela janela. Caíram no chão e, logo mais, começou a crescer a planta. Estercou bem, como fazia com as outras da chácara. Passou um tempo subiu um enorme pé de jaca. Aquilo já foi, por si, fora de propósito. Para completar, as jacas tinham gosto de manga. Não demorou e vieram os curiosos. A procura pela fruta exótica era tão grande que ele passou a diversificar fabricando compotas e geleias da novidade. O prefeito, ao saber do acontecido, pediu ao padre para ir à chácara ver do que se tratava o fenômeno. É coisa do cão, disse o religioso ao sentir o perfume de manga subindo da jaca talhada. Foi logo promovendo um exorcismo vegetal. Após as orações e lançamentos de água benta no solo, nunca mais nasceu um pé de pau na propriedade. A loja da fruta e suas compotas foi à bancarrota. Graças a Deus.

PUBLICIDADE

NO PASSADO

Há muito tempo escrevi uma história Zen. A história era esta.

O CIRCO

Certa vez vi um filme muito antigo em que aparecia um circo de pulgas. Achei um desses insetos no meu lençol e comecei a cuidar dele. Com nossa aproximação, mais dia, menos dia, conheci sua família. Era formada por um casal e quatro filhos. Seis era um bom número para o circo. Coloquei-as numa caixa de fósforos e iniciamos os ensaios diários. Alguns meses mais tarde, as seis pulgas dançavam, pulavam barreiras e jogavam bola. Convidei amigos para assistirem a primeira performance pela internet. Fiquei impressionado com o número de pagantes. Minutos antes de abrirmos o circo, o líder das pulgas veio até mim. Usando de mímica explicou que não concordariam em receber apenas 5% da bilheteria. Ou ganhavam metade ou não atuariam. Não conseguimos entrar num acordo. Os seis insetos, fazendo gestos imorais com as patas, pularam em meu cachorro e nunca mais os encontrei. Não fazem mais pulgas como antigamente.

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.