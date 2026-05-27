Montou no pangaré e foi pra fila

O pré-candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro, que vem derretendo nas pesquisas por conta do vazamento dos áudios com Daniel Vorcaro, foi aos Estados Unidos discutir com seu irmão Eduardo e outros envolvidos no escândalo do financiamento do filme “Dark Horse” o que fazer diante do imponderável.

Para desviar a atenção da imprensa e trazer na bagagem uma agenda positiva, Flávio ficou na fila nos corredores da Casa Branca para conseguir uma foto com o presidente Donald Trump.

Hoje, a imprensa e a esquerda discutem se a foto é fake ou verdadeira. O plano de Flávio parece que funcionou até aqui. O factóide do encontro com Trump é mais comentado do que os milhões de dólares que governadores transferiram para o banco de Vorcaro, que foi utilizado para financiar o crime organizado, filmes e atividades afins.

Parece que a assessoria de Lula disse que a tal foto não tem maior importância do que a de Lula com Trump, com quem o presidente brasileiro se reuniu por três horas. Que importância pode ter para o governo a visita de Flávio, a ponto de comentar em tão baixo nível?

As cabeças responsáveis pela campanha do filho de Jair foram substituídas por outras mais pensantes. Alguém sugeriu que Flávio aproveitasse o encontro com Eduardo, onde trataria de lavagem de dinheiro, para limpar sua imagem corroída no Brasil. E o cara foi lá, reuniu a quadrilha, montou no pangaré e esperou na fila até ouvir: “O próximo!”.