Moradia e fraternidade

A Campanha da Fraternidade 2026, promovida pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), tem como tema "Fraternidade e Moradia", com o lema "Ele veio morar entre nós" (Jo 1,14). Essa escolha tem um grande significado político e social, pois o Brasil enfrenta um histórico e grave déficit habitacional, com mais de 6 milhões de famílias sem moradia adequada e 26 milhões de residências em condições precárias, onde pessoas sobrevivem sem as mínimas condições de vida, como o acesso à água potável, transporte, energia, saneamento básico, equipamentos sociais e serviços públicos, somado à falta de urbanização e regularização fundiária.

O problema da moradia no Brasil é estrutural e social, refletindo a desigualdade que afeta milhões de famílias pobres, uma verdadeira tragédia humana que precisa ser enfrentada. Nesse sentido, saudamos a corajosa decisão da CNBB de trazer à sociedade e às esferas de governo um tema da maior importância para a dignidade humana e um direito fundamental — garantido na Constituição Federal, mas negado a milhões de pessoas.

O governo Lula tem feito grande esforço com vistas a enfrentar a questão da moradia, por meio do programa Minha Casa, Minha Vida, com investimento de recursos e prioridade para famílias das faixas de baixa renda. Porém, a especulação imobiliária é um entrave para que todos e todas tenham acesso à moradia digna. A especulação imobiliária é, portanto, um dos principais fatores que contribuem para esse grave problema social, transformando a moradia em mercadoria e em um bem inacessível para a população empobrecida, especialmente o povo negro e mães solo.

A Igreja Católica, por meio da CNBB, acerta ao escolher esse tema para sua campanha deste ano. Lembremos que a moradia é um direito fundamental e uma expressão concreta da fé cristã. A Campanha da Fraternidade 2026 convida os fiéis e a sociedade a refletirem sobre a moradia como um elemento essencial para a dignidade humana. É nosso dever e missão, enquanto cristãos, atuar junto às comunidades, paróquias, igrejas e pastorais sociais para que se engajem na campanha e, assim, contribuam para que todos e todas tenham acesso à moradia digna e possam viver em cidades justas, inclusivas, democráticas e participativas.

O direito à moradia não pode ser tratado como um privilégio, ou seja, quem tem dinheiro compra ou aluga sua moradia; quem não tem vai morar em favelas ou na rua. Ao contrário, a moradia é uma condição básica para o exercício de outros direitos. A Campanha da Fraternidade 2026 é um convite à conversão pessoal e social, para que todos e todas trabalhem juntos na promoção da moradia digna.

A CNBB, com sua tradição de compromisso social, une-se aos movimentos populares em sua luta por moradia digna, reforma urbana, cidades justas e uma sociedade solidária e fraterna.

Viva a Campanha da Fraternidade 2026!