Moraes Moreira, sopro de delicadeza

"Moraes não está autorizado a 'morrer de uma vez'. Nós não temos estrutura na percepção do sensível para decretar 'morreu Moraes Moreira'. Pelo menos, não aqueles que vivem e respeitam a arte", diz o colunista Gustavo Conde sobre a morte do compositor baiano edit

Soube há pouco da morte de Moraes Moreira. Tomo-a triste e contrariado. Não costumo aceitar a morte de ninguém facilmente - e para quem já vai assistindo a morte institucional da cultura brasileira aos poucos é uma notícia-alerta.

Quando algumas pessoas - que dedicaram suas vidas para construir obras delicadas, na espontaneidade da respiração e da fala (as músicas de Moraes) - se despedem, suas despedidas também demandam tempo.

Quem viveu 'o tempo', também morre 'o tempo'.

Se Guimarães Rosa disse que as pessoas não morrem, mas ficam encantadas, eu emendaria: "as pessoas não morrem, apenas desaceleram".

Moraes não está autorizado a 'morrer de uma vez'. Nós não temos estrutura na percepção do sensível para decretar 'morreu Moraes Moreira'. Pelo menos, não aqueles que vivem e respeitam a arte.

Moraes 'começou a nos deixar', esse é o enunciado - que se complementa: 'para permanecer a nos encantar com sua obra e sua humanidade'.

A obra de Moraes Moreira é monumental. Sua simplicidade e delicadeza são são os valores que significam - e desaceleram - essa suposta travessia que, na verdade, é um recomeço.

Vi Moraes Moreira "ao vivo" pela última vez há menos de um ano, no show da banda A Cor do Som no Sesc Pinheiros-SP. Ele 'abria' o show só ao violão, reverenciado por Armandinho, Mú, Dadi, Ary Dias e Gustavo Schroeter.

O tempo para Moraes havia chegado, como chega para todos nós, impregnando-nos de desacelerações e sutilezas. Sua paixão pela música e pelos palcos, no entanto, era de tal ordem rejuvenescida e sincera que foi uma de suas performances mais emocionantes.

Ele habitava suas próprias canções como quem redescobre a própria casa, na quarentena que manifesta toda a extensão da nossa humanidade.

Moraes construiu suas canções-casa e as habitou delicadamente, convidando ainda os maiores intérpretes da música brasileira para cafés, jantares e saraus meta-musicais (a música dentro da música).

Ele estava em quarentena, como todos nós que nos amamos uns aos outros - e que 'temos uma casa', nesse Brasil desigual.

De sua quarentena, ele produzia sem parar, como sói acontecer com os artistas que criam dicções monumentais - e ficam impossibilitados de simplesmente se apartarem do movimento espontâneo de 'criar'.

Como todos nós, Moraes estava apreensivo com a epidemia que tomou conta do planeta e que alguns chamam de 'pandemia'.

Deixo com vocês seu último cordel, em que ele relata com devastadora sensibilidade nossa frágil condição diante de um inimigo invisível, atravessado por algozes muito visíveis instalados em nosso horizonte político.

Moraes Moreira, presente.

"Quarentena (Moraes Moreira)

Eu temo o coronavirus

E zelo por minha vida

Mas tenho medo de tiros

Também de bala perdida,

A nossa fé é vacina

O professor que me ensina

Será minha própria lida

Assombra-me a Pandemia

Que agora domina o mundo

Mas tenho uma garantia

Não sou nenhum vagabundo,

Porque todo cidadão

Merece mais atenção

O sentimento é profundo

Eu não queria essa praga

Que não é mais do Egito

Não quero que ela traga

O mal que sempre eu evito,

Os males não são eternos

Pois os recursos modernos

Estão aí, acredito

De quem será esse lucro

Ou mesmo a teoria?

Detesto falar de estrupo

Eu gosto é de poesia,

Mas creio na consciência

E digo não violência

Toda noite e todo dia

Eu tenho medo do excesso

Que seja em qualquer sentido

Mas também do retrocesso

Que por aí escondido,

As vezes é o que notamos

Passar o que já passamos

Jamais será esquecido

Até aceito a Policia

Mas quando muda de letra

E se transforma em milícia

Odeio essa mutreta,

Pra combater o que alarma

Só tenho mesmo uma arma

Que é a minha caneta

Com tanta coisa inda cismo...

Estão na ordem do dia

Eu digo não ao machismo

Também a misoginia,

Tem outros que eu não aceito

É o tal do preconceito

E as sombras da hipocrisia

As coisas já foram postas

Mas prevalecem os reles

Queremos sim ter respostas

Sobre as nossas Marielles,

Em meio a um mundo efêmero

Não é só questão de gênero

Nem de homens ou mulheres

O que vale é o ser humano

E sua dignidade

Vivemos num mundo insano

Queremos mais liberdade,

Pra que tudo isso mude

Certeza, ninguém se ilude

Não Tem tempo, nem idade."

