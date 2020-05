Moro começa a delatar Bolsonaro neste sábado

"Moro preferiu depor antes que assumisse o novo chefe da PF para não correr o risco de os integrantes da investigação serem nomeados pelo indicado de Bolsonaro que, mesmo se não for Alexandre Ramagem, o sonho do ainda presidente, deverá ser outro delegado com perfil bolsonarista", escreve o jornalista Alex Solnik edit

Por Alex Solnik, para o Jornalistas pela Democracia

Há quatro dias, a 27 de abril, o ministro Celso de Mello, do STF, ao autorizar, a pedido da PGR, o início das investigações acerca das acusações do ministro da Justiça Sergio Moro ao presidente da República estipulou o prazo de 60 dias para o iníci0 dos trabalhos, com o interrogatório de Moro; ontem, 30 de abril, a pedido de um grupo de deputados encurtou o prazo para cinco dias; hoje no final da tarde Moro anunciou que vai depor amanhã mesmo, em pleno sábado.

Essa pressa, incomum em se tratando de STF, parece ter dois motivos.

Celso de Mello quer correr para concluir o processo ir a voto antes de se aposentar, em novembro próximo, quando então será substituído por alguém “terrivelmente bolsonarista” que jamais votará contra Bolsonaro.

Moro preferiu depor antes que assumisse o novo chefe da PF para não correr o risco de os integrantes da investigação serem nomeados pelo indicado de Bolsonaro que, mesmo se não for Alexandre Ramagem, o sonho do ainda presidente, deverá ser outro delegado com perfil bolsonarista.

A pressa também indica que Moro já deve estar separando provas de tentativas de interferência de Bolsonaro na PF há algum tempo, o dossiê está organizado e não devem ser poucas, dando o hábito do “chefe supremo” de se comunicar por whatsapp e escrever o que lhe vem na telha, o mais das vezes com o fígado.

Se não tivesse um arsenal de provas robusto, Moro não partiria para essa guerra surda e inesperada.

Ele passa, dessa maneira, de maior usuário do instituto da delação premiada, sem o qual não existiria a Lava Jato a delator - que pode ser tanto premiado quanto punido, a depender do rumo das investigações.

Uma guerra judicial entre Moro e Lula ou entre Bolsonaro e Lula poderia ocorrer, seria previsível, mas quem apostaria suas fichas, no ano passado, na previsão de que o grande duelo de 2020 seria entre Moro e Bolsonaro?

Nem Nostradamus se atreveria a fazer uma previsão tão inverossímil.

A pressa de Moro deverá acelerar a nomeação do substituto de Maurício Valeixo porque Bolsonaro não vai querer que a investigação corra solta por muito tempo.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.