Moro, o homem de 10 mil reais por dia, "longe de ter enriquecido"

Por Mauro Lopes

“Longe de ter enriquecido” - com esta frase, o ex-juiz declarado criminoso pelo STF colocou mais uma marca na sua biografia. Moro diz que não enriqueceu e é candidato a presidente. Para você, uma pessoa que recebe R$ 10 mil reais POR DIA enriqueceu ou não?

Isso mesmo: R$ 10 mil por dia, R$ 300 mil por mês, R$ 3,5 milhões em um único ano. Mas Moro garante que não é um homem rico. E que ainda “mora de aluguel”.

Bem que Lula disse a Moro, numa das sessões de tortura comandadas pelo ex-juiz, que uma pessoa que conta uma mentira está obrigada a contar um fio de mentiras. Lula sabia do que falava.

Mas não é apenas mentira. Com sua frase lapidar, “longe de ter enriquecido”, Moro mostra ao Brasil que é um candidato a presidente que não tem a menor ideia sobre o país em que vive -e que destruiu.

Você tem no seu círculo familiar ou de amigos alguém que receba R$ 10 mil por dia, R$ 300 mil por mês?

Eu sei que não.

O mundo de Moro, segundo os dados da pirâmide salarial brasileira: quem tem renda mensal média de R$ 10.313,00 está entre os 5% mais ricos no Brasil, conforme os dados da Pnad Contínua - Rendimento de todas as fontes 2019, do IBGE.

Mas, espera. O valor é de R$ 10.313,00 por mês. Moro recebeu isso por dia da Alvarez & Marsal, empresa que lucrou com a quebra de empresas brasileiras por meio de decisões da Lava Jato.

O corte para estar no 1%, ou seja, com renda média superior à de 99% da população brasileira adulta, é de R$ 28.659,00 - por mês. Moro recebia da empresa R$ 294.750 por mês - mais de dez vezes mais o que basta para uma pessoa estar no topo da pirâmide, junto aos 1%. Ou seja, Moro deve estar ali entre 0,01% da população brasileira.

Mas ele garante que não é um homem rico.

As pessoas sabem quem não é rico ou rica.

90% dos brasileiros têm renda inferior a R$ 3,5 mil por mês. Em um único dia, Moro recebia quase três vezes mais do que 90% dos eleitores do seu país recebem em um mês.

Ele diz que não é um homem rico.

Moro, o homem de R$ 10 mil por dia, é candidato a presidente. Depois da revelação, “longe de ter enriquecido”, veremos em breve o que o povo brasileiro pensa dele -nas urnas, se é que ele chegará até lá.

