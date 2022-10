Moro provou ser parcial e ter Lula como alvo e Merval provou ser um pateta

Apoie o 247

"Presença dele no debate prova que o alvo dele sempre foi o Lula" — (Merval Pereira, jornalista do Grupo Globo e apoiador do golpe de estado contra a Dilma e da prisão ilegal de Lula ao comentar sobre a presença de Sérgio Moro no debate da Band entre Lula e Bolsonaro).

O jornalista do Grupo Globo e porta-voz dos irmãos Marinho, Merval Pereira, enfim conseguiu ver e perceber que o Sérgio Moro, ex-juizeco de província de ações jurídicas e judiciais delinquentes, porque se fez chefe de uma verdadeira corja que se infiltrou na PF, no MPF e na Justiça, como câncer em um organismo humano, organizou um processo dantesco de perseguição e covardia contra o ex-presidente Lula e seus principais colaboradores dos dois governos que liderou.

Mesmo a agir e atuar de forma sistemática e frontalmente contra o PT e o Lula, no decorrer de cinco anos, até que o ex-presidente fosse preso injustamente por motivos ideológicos e políticos de um bando de fariseus que se apossaram ilegalmente da 13ª Federal de Curitiba, do MPF e da PF do Paraná, que serviram de base para intervir criminosamente na política brasileira e, consequentemente, violar o Estado Democrático de direito e a democracia, a causar, sem sombra de dúvida, instabilidade institucional.

Eis que, agora, o “ínclito” jornalista Merval Pereira, figurão do jornalismo historicamente golpista e usurpador das empresas Globo, descobre, como se de repente a luz viesse a ele para inundá-lo de sensatez e lucidez, sobre tudo aquilo o que os recém-nascidos, os abduzidos por seres extraterrestres, os que estavam em coma por 20 anos e até mesmo os destrambelhados bolsominions sabem e compreendem: Moro e o quadrilha da Lava Jato beneficiaram criminosamente o candidato a presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, com a prisão de Lula em 2018, bem como participaram efetivamente do golpe bananeiro e igualmente criminoso de 2016 contra a legítima presidente Dilma Rousseff.

Porém o Grupo Globo dos golpistas irmãos Marinho se tornou ponta de lança da Lava Jato, a associar-se sordidamente aos servidores daquele grupo criminoso liderado por Sérgio Moro e Deltan Dallagnol para combater o PT, a Dilma Rousseff e o Lula, a fazerem da farsa e da mentira, da falácia e da calúnia, da injúria e da difamação, bem como da covardia e da perversidade o método sujo e atroz de combate político ilegal, a ter como principal objetivo demonizar e desconstruir a credibilidade e a moral de um ex-presidente, a exemplo de Lula, que deixou o poder com 87% de aprovação, um índice pouco visto no mundo, pois Lula teve aprovação maior até do que o presidente histórico da África do Sul, Nelson Mandela.

Os dois perigosos pitbulls da extrema direita brasileira, travestidos de juiz e procurador, tem também em comum o abandono de suas carreiras para serem políticos de direito, porque de fato sempre o foram e, com efeito, tornaram-se candidatos eleitos pelo Paraná, sendo que Moro, vulgo Marreco, Mazzaropi ou Russo, torna-se-á senador, assim como Dallangnol, vulgo Bispo, assumirá uma cadeira de deputado federal, o que, certamente, serão realidades que beneficiarão os dois malandros lavajatistas, além de salvá-los de seus graves crimes por se tornarem quase inimputáveis por serem membros do Congresso Nacional.

Neste País, o verdadeiro malandro é branco e usa terno, além de ter posição importante na sociedade, seja nos âmbitos públicos ou privados. Dito isso, torna-se um escárnio quando se tem de ouvir a indignação atemporal de Merval Pereira, como também de Miriam Leitão, Andréia Sadi e outros parceiros contumazes deles na ‘Central das Eleições’, programa da Globo News, em uma tônica que não convence uma criança de cinco anos, porque esses jornalistas são, na verdade, os principais responsáveis pelo golpe de estado de 2016 e pela nefasta, surreal e totalmente injusta prisão de Lula, que foi humilhado e achincalhado de todo jeito e todas as maneiras, a inclusive perder parentes para a morte, sendo que um deles era uma criancinha de sete anos de vida.

Imperdoável e inesquecível!

Quem quiser esquecer, que esqueça. É problema de quem não tem memória sobre a brutal burguesia escravocrata brasileira e seus órgãos de segurança e repressão, que tratam de seus interesses políticos e econômicos, a exemplo de Justiça, MPF e PF. Porque, afirmo, se existem corporações e poderes que deixaram de ser republicanos nesse período (2013/2022) tenebroso e odiento deste País, certamente e sabidamente foram a Justiça, o MPF e a PF.

Tal triunvirato tem grande e intransferível responsabilidade pelo barbarismo social e institucional que acontece no Brasil por causa da politização e partidarização de juízes, procuradores e delegados da PF, que foram incrivelmente irresponsáveis e inconsequentes, além de serem agentes pagos pelo Estado para, criminosamente, envolverem-se com a luta de classe e partidária, sempre a pender, como disse anteriormente, pelos interesses da alta burguesia — dos ricos.

E aí vem o Merval Pereira, na maior desfaçatez, jogar a toalha e reconhecer, após ver o ex-juiz Marreco como assessor de Bolsonaro no debate contra o Lula. Merval quase ficou indignado, mas não consegue transparecer tamanha indignação, já que sabe muito bem que é um dos muitos jornalistas que atua na imprensa de mercado, pois comercial e privada (privada nos dois sentidos, tá?!).

Jornalistas da imprensa de negócios privados e familiar, os empregados da plutocracia que são, evidentemente, os responsáveis maiores pela profunda divisão que ocorre na sociedade brasileira, assim como também os arquitetos da degradação social e econômica, política e ambiental pela qual passa o Brasil e seu povo desempregado e sem direitos trabalhistas, além de ter enorme dificuldade para se alimentar no decorrer dos dias, meses e anos.

Merval, enfim, joga a toalha e ENXERGA que o oportunista Moro não passa de um farsante, embusteiro e armador de chicanas jurídicas, além de ser um covarde perverso que cooperou, e muito, para a perda de milhões de postos de trabalho e para a quebradeira de milhares e milhares de empresar, muitas delas gigantes, como as dos setores de construção, naval e petrolífero.

Mas o Merval e sua trupe do jornalismo golpista e deletério, antinacional e antipopular, além de antidemocrático, continuaram com suas sórdidas cantilenas que apenas tinham o propósito de dar um golpe em Dilma, impedir que o Lula fosse presidente em 2018, bem como apoiar a imposição de um programa econômico derrotado em quatro eleições consecutivas, que foram vencidas pelo PT, que é a infame “Uma Ponte para o Futuro” imposta pelo golpista, usurpador e traidor Michel Temer.

O Grupo Globo do Merval adorou o programa diabólico para o povo brasileiro. A peça que trata de economia é um apanhado de dogmas neoliberais, um modelo que fracassou de maneira retumbante na Europa e nos Estados Unidos, a causar a planetária crise de 2008, sendo que até hoje os países, inclusive os considerados desenvolvidos, ainda não se recuperaram. E Lula governou o País durante essa grave crise internacional e fez o Brasil ser um dos poucos países que não sentiram demais os números negativos da economia em termos mundiais.

Entretanto, Merval e seus parceiros de golpe de estado no jornalismo “global” não enxergavam nada a um palmo de seus narizes. Quase todos eles a se divertir com as maldades e malevolências que fizeram, até se depararem com a gravíssima situação do Brasil e da sociedade brasileira após seis anos de uma “Ponte para o Futuro (no Inferno)”, porque é infernal o que se enfrenta neste País que teima a ter ainda a casa grande escravocrata, bem como esse pessoal, sem eira nem beira, das mídias oligopolizadas e privadas perceberam que suportar o fascista e ultraliberal Jair Bolsonaro significa voltar aos tempos da barbárie humana e transformar o País em apenas um fazendão de commodities e de jogatina financeira para que um monte de exploradores, alguns até vagabundos com muito dinheiro no bolso se locupletem em desfavor de praticamente 200 milhões de pessoas em um país em que até a classe média hoje tem dificuldade para comprar queijos e carnes nos supermercados.

Agora o Merval reconheceu com anos de atraso que Sérgio Moro, o Marreco autor de inúmeros crimes, não passa de um sacripanta, que foi expulso do desgoverno fascista e militarista de Jair Bolsonaro porque, segundo seu chefe e presidente, é “mentiroso e traíra”. Isso mesmo. Bolsonaro, uma das piores pessoas produzidas por este País, considerou Moro um mentiroso e traíra, fato que o ex-juiz repetiu com o senador Álvaro Dias, pois também o traiu e tomou seu lugar no Senado, a partir do ano que vem.

Entretanto, Sérgio Moro, o “herói” do Grupo Globo, o “varão de Plutarco”, o justiceiro da classe média bolsominion ou Homer Simpson agora é tratado como passado aos olhos extremamente opacos de Merval Pereira, que, juntamente com suas colegas cúmplices da Globo News, mostrou-se indignado. Mas somente agora, depois do leite derramado... Ora, ora! Rapadura é doce, mas não é mole não!

A verdade é que um dos principais porta-vozes do conglomerado midiático dos irmãos Marinho foi derrotado em sua obtusidade e parcialidade. Não é apenas o ex-juizeco de Maringá que é parcial. Moro cometeu incontáveis crimes e até hoje não foi severamente punido. Pelo contrário, o criminoso será senador da República. Ou também não estão a ENXERGAR que o Marreco cometeu crimes graves? Em um país civilizado, Sérgio Moro estaria há muito tempo na cadeia. Durma-se com um barulho desses.

De outro modo, ficou escancarado, e chega a ser um escárnio com a sociedade, o tresloucado Bolsonaro ter contado com a presença de Moro no debate da Band. O Marreco, além de ser um tremendo cara de pau, foi considerado pela Justiça um juiz parcial, suspeito e, obviamente, perseguidor e injusto. Não há punição pior a um juiz do que ser considerado parcial e suspeito. E sabe por quê? Porque um magistrado quando se comporta de maneira criminosa, e é o caso de Moro, ele desmoraliza o sistema de Justiça de um país, pois, como ele era de primeira instância, a pessoa prejudicada, e é o caso de Lula, recorre a instâncias superiores, que tratarão dos processos a se basear no que a primeira instância da Justiça fez e decidiu.

Moro, então, é um mentiroso e mitômano. Trata-se de um criminoso que prendeu pessoas inocentes e não se arrepende, como demonstra sempre em suas nocivas e pérfidas declarações. Moro é um deletério e o Grupo Globo do Merval Pereira também o é. Tanto quanto o são responsáveis pela situação calamitosa que o País se encontra são os irmãos Marinho, pois também responsáveis pelos crimes cometidos contra o Estado de Direito, a democracia e a Constituição.

Merval somente ENXERGOU agora o que qualquer pessoa com o mínimo de discernimento e inteligência percebeu há muito tempo: que o Sérgio Moro cometeu crimes e quem comete crimes é criminoso. O ex-juiz vendeu a alma da Justiça para ser, primeiramente, ministro da Justiça. A principal intenção era como ministro tentar conquistar de verdade uma vaga no STF. Era seu maior desejo...

Sérgio Moro, então, a exemplo do Fausto de Goethe, vendeu a alma a Jair Bolsonaro. Contudo, eles brigaram, e feio, porque se acusaram duramente de serem autores de vários crimes. A verdade é que o Moro provou e comprovou que, como ex-juiz e ao lado de Bolsonaro no debate da Band, ter sido parcial e por isso vergonhosamente juiz suspeito. Moro, desde sempre, teve o Lula como alvo, enquanto o Merval provou ser apenas um pateta. É isso aí.

