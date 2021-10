Mostra de Cinema SP: Meninas à beira do horror

Apoie o 247

Clube de Economia

Mais uma vez, depois do admirável documentário Tempestade, a salvadorenho-mexicana Tatiana Huezo tem um filme seu indicado pelo México para concorrer ao Oscar. A Noite do Fogo (Noche de Fuego) é uma coprodução do México com a Alemanha e o Brasil. Nossa participação foi nos serviços de pós-produção e no engajamento de Fátima Toledo para preparar os atores, parte deles profissionais e parte amadores.

A excelência do trabalho de Fátima se destaca desde as primeiras cenas, quando começamos a conhecer as pequenas Ana, Paula e María, habitantes de um lugarejo nas montanhas. O pai de Ana, assim como todos os homens dali, emigraram para os EUA. Alguns simplesmente suspenderam o contato com a família deixada para trás. Ana tem o seu cabelo cortado entre lágrimas e cava na terra um buraco do tamanho do seu corpo. Aos poucos, vamos percebendo que isso tem a ver com o sequestro de meninas para virarem escravas dos cartéis do narcotráfico.

O domínio do tráfico é total. Mulheres e idosos trabalham na colheita de papoula para a fabricação do ópio, que dita a lei na região. Meninos são inevitavelmente agenciados para se tornarem traficantes ou pistoleiros. Chuvas de agrotóxicos caem indiscriminadamente sobre plantações, ruas e casas. Leiam essa matéria se tiverem interesse em saber mais sobre o contexto.

PUBLICIDADE

Com base no romance Prayers for the Stolen, da americano-mexicana Jennifer Clement, o filme aborda dois momentos naquela comunidade, na infância e na adolescência das meninas. A amizade do trio, pontuada por brincadeiras de adivinhar, observação de insetos e visitas às casas abandonadas, fornece um vívido contraste com o medo que penetra pelas frestas e janelas. A atmosfera de ameaça é palpável, como se reflete na tensão permanente da mãe de Ana.

O diferencial em relação a outros filmes que tratam da vida mexicana sob o tráfico é que Tatiana Huezo não expõe a violência diretamente, mas apenas a sua iminência, sua impessoalidade representada por corpos vistos pela metade, vozes sem dono, carros levantando poeira à distância. É como se vivêssemos a expectativa da tragédia junto com aquela gente, sempre a ponto de ser tragada pelo horror.

PUBLICIDADE

A Noite do Fogo me pareceu às vezes oblíquo demais, deixando lacunas que o espectador não pode preencher facilmente. Em compensação, a intensidade com que as três garotas vivem seu amadurecimento é plenamente sugerida pelas atrizes e pela belíssima fotografia de Dariela Ludlow.

>> A Noite do Fogo está na plataforma Mostra Play.

PUBLICIDADE

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.