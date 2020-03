Mudando de ideia

Por Miguel Paiva, para o Jornalistas pela Democracia

Sempre achei que mudar de ideia era uma coisa legal. Se a ideia não era mais boa, porque mantê-la? Mudemo-la, então. Mas nem todo mundo acha isso. Às vezes, é mais difícil mudar de ideia do que ter uma. O neurocientista chileno Humberto Maturana disse uma vez que era fundamental criar mais alguns artigos à Declaração de Direitos do Homem entre eles, o direito de mudar de ideia. Foi meu analista Giovanni Gangemi quem me ensinou a mudar de ideia. Nada mais dialético, mais democrático, mais inteligente do que mudar de ideia.

Algumas ideias que eu tinha quando criança ou adolescente acabei mudando. Acreditava em deus até os 14 anos, por exemplo. Depois de entrar para o Colégio de Aplicação aprendi a raciocinar e daí a questionar certas coisas. A mais evidente era a ideia de deus que recebi principalmente da minha mãe, católica por herança e temor. Acabei usando minha mãe para declarar universalmente que não acreditava mais em deus. Ela não merecia isso e não entendeu nada, mas para mim funcionou. Foi uma grande mudança de ideia.

Um pouco antes disso, antes de aprender a pensar mais abstratamente, mas já no Aplicação fui a favor do bloqueio de Kennedy à Cuba de Fidel na crise dos mísseis. Achava aquilo meio filme de faroeste, o cowboy bonitão botando banca contra o velho gordo do Kruschev. Logo mudei de ideia. Comecei a desenhar para o jornal do colégio junto com o saudoso Marcelo Gomes, colega de colégio e grande desenhista, e entre as charges que fazíamos criticamos muito a atitude americana no Vietnã. Outra mudança de ideia, dessa vez mais política, mais definitiva para o meu futuro. Começava a entender politicamente a vida e com isso, apesar de um pai militar, a entender o capitalismo, o socialismo, o fascismo e o comunismo.

Foram anos de aprendizado e de mudança de ideias.

Nada pior do que um mundo sectário, ortodoxo, que não questiona dogmas e verdades. Eu, em princípio, questiono tudo o que ouço. Talvez por isso tenha feito de tudo para não servir ao exército. Consegui. Comecei a publicar cartuns muito cedo, até por teimosia e por acreditar que estava pronto para tudo. Claro que mudei de ideia. Decidi ir para a Itália para tentar aprender um pouco mais do que eu já sabia.

Politicamente não mudei mais de ideia, só evolui, acho eu. Mas a vida faz a gente ter que mudar de ideia muitas vezes. Apesar de viver atualmente o meu casamento mais longo e feliz, passei por outros antes desse. Claro que a cada vez tinha que mudar de ideia, de ideia e de mulher. Parar de fumar também é mudar de ideia. Manter a saúde também e por aí vamos. Mudar de ideia é uma decisão aberta e inteligente. Não é que devemos sair por ai mudando de ideia a cada esquina. Temos uma série de princípios e valores ( cada vez menos creio eu), mas os temos. Eles permanecem até que surja um questionamento que faça sentido. Nem sempre funciona. As vezes as ideias são tão boas que resistem.

Outras, mais fraquinhas e que agora vemos muito, são mais fáceis de se mudar.

O problema é a cabeça de quem tem essas ideias erradas. Falo isso para tentar convencer quem já não está assim tão convencido de que fez certo ao ajudar Bolsonaro a ser eleito. Votando nele, votando em branco ou se abstendo. Ainda é tempo. Liga pra mim, me escreve. Vamos bater um papo e tentar mudar de ideia. Essa ideia aí que te move é fraquinha. Olha só para o pessoal que está em volta dessa ideia daqui. Gente de primeira. Artistas, cientistas, economistas, político, jornalistas e gente comum que pensa como eu e diferente de você. Eu fiz isso a vida toda. Ouvi e vivi o seu lado e não gostei. É burro, vai contra o povo, é elitista, violento e injusto.

Vai por mim. Nunca é tarde. Mude de ideia.

Vai ser uma grande ideia.