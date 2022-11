Mundial da FIFA no Catar: reinado de sangue, de terror e obscurantismo

Apoie o 247

Milhares de operários mortos durante as obras da copa - ao menos 6.500, comprovados, a maioria de origem asiática; repressão sistemática aos jornalistas, militantes e ativistas dos direitos humanos; a discriminação e perseguição odiosa às mulheres e gays; proibição e censura de ideias, valores democráticos e dos novos direitos civis; proibição da atividade sindical, do direito de greve e condições brutalizadas de trabalho.

Bem-vindo ao Catar! Um pequeno e rico emirado governado pela Casa de Thani, desde meados do século XIX, com mão de ferro e preconceitos obscurantistas, um estado medieval e brutalmente autocrático.

Não é preciso maiores explicações para entender a escolha da FIFA (uma organização criminosa que regula os negócios gerados pelo futebol), que sempre foi questionada desde o início.

Protestos foram programados em diversos países denunciando os crimes do regime de terror do Catar. Como nas Olimpíadas de 1936, na Alemanha nazista, o reinado absolutista do Catar vai tentar maquiar os aspectos mais repressivos, odiosos, e grotescos do regime.

Nos próximos dias, bilhões de pessoas acompanharão as partidas, torcendo pela seleção dos seus países e ídolos. É a face mais visível e glamourosa do espetáculo -- da modalidade esportiva mais popular do planeta. Mas, no Catar, a Copa do Mundo de Futebol já começa marcada pelo sangue e o reinado de terror.

E, mais uma vez, fica a pergunta: Copa pra quem?

