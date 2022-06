Música nordestina é música árabe?

Apoie o 247

Você já ouviu um tipo de canto chamado Aboio? E você já ouviu um outro tipo de canto chamado Adhan? Eles são muito parecidos em suas técnicas vocais e estilo, e remetem às mesmas origens. E elas podem revelar uma maior aproximação entre Brasil e países árabes que pouca gente já percebeu ou estudou a respeito.

Nesse mês de junho, período quando ocorre as festas típicas em todo o Brasil, em especial da região nordestina, conhecidas como São João (e logo depois, São Pedro), com a predominância do ritmo forró, vou abordar um pouco sobre as semelhanças e as possíveis origens da música nordestina como um todo, com a música árabe.

No começo era apenas uma percepção superficial, somente “achava parecido”. Mas com o passar do tempo fui tendo maior curiosidade em de fato saber se era apenas impressão ou se era realmente algo real, sobre as origens da música nordestina e se ela tinha alguma raiz na música árabe. Foi quando fui salvo pelo São Google ao pesquisar e descobrir o inevitável. A música nordestina tem sim em sua origem um pé no deserto.

A partir da leitura do site ANBA: Agência de Notícias Brasil-Árabe, onde encontrei uma entrevista da cantora e pesquisadora brasileira, residente na França, chamada Caro Ferrer. Ela tinha acabado de lançar um álbum com músicas onde apresentava de forma explícita essas semelhanças, além de ter feito um mestrado na faculdade Paris Ouest - Nanterre, onde aborda as origens árabes da música do nordeste brasileiro, unindo a música as questões sociais envolvidas, como a característica migratória do nordestino ao sudeste do país, assim como ocorre com os árabes do oriente médio que migram a outras regiões do planeta.

As suspeitas sobre o surgimento da música do nordeste do país foram comprovadas com a leitura dessa entrevista. Assim, confirma-se o porquê das semelhanças sonoras, tipos de temas das letras das músicas e instrumentos utilizados. Talvez a mais flagrante semelhança seja entre o Aboio (canto do vaqueiro), e o Adhan (chamado a oração no Islã). A presença do vibrato em praticamente todos os ritmos e estilos da música nordestina (que não existe em outras regiões do Brasil), é também uma forte característica de origem árabe (que também influenciou na formação da música Flamenca). Instrumentos de percussão (bastante usado por Alceu Valença); A melodia e o ritmo de muitas músicas da mpb do nordeste (e do forró) possuem estruturas que nitidamente se nota de onde vieram. Algumas chegam a ser mais explícitas, como as canções Salão de Beleza – Zeca Baleiro, e Alta Tensão – Mastruz com Leite.

A principal tese sobre as origens dessa cultura, remetem aos antigos povos Mouros. Esses povos de origem árabe, praticantes da religião Islâmica, migraram de suas regiões originais para partes da Europa, em especial, Portugal e Espanha, fazendo com que sua cultura se assimilasse à cultura local. Quando Portugal iniciou suas navegações de conquista, chegando ao Brasil, já trouxe também toda essa cultura quase pronta pra cá. Ou seja, houve a transferência não só da cultura, mas também dos próprios mouros, ajudando a criar a etnia brasileira diversificada, um dos principais aspectos do país, reconhecida no mundo todo.

Também é preciso lembrar dos povos mulçumanos trazidos pra Bahia como escravos pela coroa Portuguesa, que foram os responsáveis pela que é considerada a maior revolta contra o regime de escravidão, conhecida como A Revolta dos Malês. Essa revolta ocorreu no ano de 1835, na cidade de Salvador, com a participação de cerca de 600 escravos, de maioria absoluta de mulçumanos.

Assim, vê-se de modo geral como é grande e complexa a cultura brasileira, e também se verifica a necessidade de uma maior divulgação da história do país e as particularidades de cada região. O Nordeste é amplo e rico de diversas formas, acumulando anos de conhecimento, experiências, arte, cultura, povos miscigenados, festividades, datas comemorativas, etc. O aspecto árabe da sua música é apenas mais um, que completa o todo, fazendo jus a fama do Brasil como o país da diversidade (apesar dos pesares). Agora, quando você for ouvir Alceu Valença, Zé Ramalho, Zeca Baleiro, Elba Ramalho, sua experiência auditiva não será mais a mesma.

