Mutirão nacional para vacinar os brasileiros

Um dos aspectos mais criminosos do negacionismo do governo é a falta de politica em relação à pandemia, que nada fez para tentar brecar sua disseminação generalizada no país, que já se aproxima da morte de 200 mil brasileiros.

O discurso do Bolsonaro, no começo, se dirigia a diminuir a importância da pandemia, com a famosa “gripezinha” e outras expressões afins. O governo não deveria fazer nada, esperar a imunização de rebanho ou, nas palavras do Trump, a pandemia “já estaria no finalzinho”, quando nos Estados Unidos e aqui, está no auge, com mais de 300 mil mortos lá e quase 200 mil aqui.

Os governos negacionistas foram os que que, não por coincidência, são os que ocupam os dois primeiros lugares em casos e em vitimas da pandemia – os Estados Unidos e o Brasil. Quando as vacinas chegam, Trump cede e, ao contrario da posição que tinha, tenta fazer passar a imagem de que ele e seu governo são os responsáveis pelas vacinas e pela vacinação.

No Brasil, Bolsonaro se mantem no negacionismo que, nesta fase, significa, em primeiro lugar, não tomar medidas que acelerem a obtenção de vacinas. Em segundo lugar, tratar de diminuir a importância das vacinas. Em terceiro, demorar a revisão das vacinas. Em quarto, tratar de bloquear as iniciativas de vacinação. Em quinto, tentar centralizar as vacinas, para impedir que outras instâncias possam implementar a vacinação. Em sexto, dificultar a vacinação, impondo a necessidade da assinatura de um compromisso por parte dos vão tomar as vacinas.

Em suma, o governo brasileiro, ao invés de ser o agente fundamental para lograr as condições para vacinar a toda a população, comprar o maior numero de vacinas e dos mais diferentes produtores, organizar a vacinação em todo o território brasileiro, entre outras providências. O governo faz todo o contrario, tornando-se no maior empecilho para que os brasileiros tenham acesso a vacinas e possam ser vacinados, no prazo mais curto possível, levando também em consideração que a curva de mortes diária voltou a aumentar, com várias centenas de brasileiros perdendo a vida a cada dia.

Se a atitude do governo é essa, se os brasileiros necessitam vacinar-se no prazo mais curto possível, se todos os brasileiros necessitam e tem direito a ter acesso às vacinas, a sociedade brasileira tem que buscar uma forma alternativa de resolver esse gravíssimo problema que enfrentamos.

O Brasil não precisa desse governo, pode resolver o problema da vacinação sem os obstáculos que o governo trata de colocar. Possuímos o melhor sistema de vacinação do mundo, com experiência de varias décadas. Possuímos o SUS, o mais importante e democrático programa de saúde publica do mundo. Possuímos os melhores centros de saúde publica, antes de tudo a Fiocruz e o Instituto Butantã.

É perfeitamente possível deixar o governo de lado e organizar um imenso mutirão nacional, coordenando o SUS, os centros de saúde pública, as universidades públicas, contando com a experiência de todas as outras campanhas de vacinação, para que todos os brasileiros tenham acesso a todas as vacinas disponíveis, com segurança, no mais curto prazo possível.

