      Rosalba Alarcón Peña avatar

      Rosalba Alarcón Peña

      Jornalista e defensora dos Direitos Humanos. Analista do conflito armado em seu país natal, a Colômbia

      1 artigos

        Na Colômbia, Petro alerta para riscos à soberania digital

        O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, discursa na Cidade do Panamá, Panamá, em 28 de março de 2025 (Foto: REUTERS/Enea Lebrun)

        Do site alcarajo.org

        O presidente Gustavo Petro lançou nos últimos dias uma série de alertas diretos sobre os riscos que a Colômbia enfrenta em matéria de soberania digital, após o encarregado de negócios dos Estados Unidos, John McNamara, reunir-se com congressistas e especialistas para “explorar” mudanças na gestão dos serviços tecnológicos do Estado. A intervenção diplomática provocou preocupação e foi respondida por Petro com uma mensagem contundente: a nuvem de dados colombiana deve permanecer sob controle da Colômbia — não de potências externas.

        Pelo X, o chefe de Estado destacou que os dados públicos e privados precisam estar hospedados em território nacional, deixando claro que nenhuma empresa estrangeira — por maior que seja — pode gerir informações estratégicas do país sem colocar em risco a autonomia nacional.

        As declarações, interpretadas como um freio às intromissões de Washington, surgem em um momento decisivo: a licitação do serviço de nuvem pública — que definirá quem controlará grande parte do processamento digital do governo — está sendo disputada por corporações dos EUA e da China, duas potências envolvidas numa guerra tecnológica global.

        A embaixada dos EUA afirmou que McNamara discutiu com congressistas temas como cibersegurança, proteção de dados e transparência. Contudo, o comunicado não menciona que os Estados Unidos têm interesses diretos na licitação em andamento, o que levantou dúvidas sobre a imparcialidade de suas recomendações e sobre o real objetivo da “assessoria”.

        Para setores críticos, a reunião diplomática parece alinhar-se aos interesses de empresas norte-americanas que buscam assegurar o controle da infraestrutura digital colombiana, enquanto Washington pressiona para afastar competidores chineses do mercado tecnológico regional.

        Petro alerta para o futuro democrático do país

        O presidente afirmou que o governo já possui um projeto próprio para ampliar a “capacidade computacional soberana”, condição que considera indispensável para impedir que a Colômbia fique presa à disputa geopolítica entre superpotências.

        Petro foi direto ao dizer que só trabalhará com empresas que ofereçam o mais alto nível tecnológico do mundo sem comprometer a soberania nacional, um recado que demonstra sua desconfiança em relação a atores capazes de usar a infraestrutura digital como ferramenta de influência política.

        Dirigindo-se ao Congresso, Petro deixou um aviso que ecoa no debate:

        “O Congresso deve ter claro esse objetivo nacional indispensável para um futuro democrático.”

        A frase sugere que alguns setores do Legislativo poderiam estar favorecendo interesses externos acima da agenda estratégica do Estado colombiano.

        Uma licitação com aroma geopolítico

        A entidade estatal Colombia Compra Eficiente confirmou que o processo ainda está na fase de seleção e que sua finalidade é fortalecer a transformação digital do Estado. Porém, a disputa entre empresas dos EUA e da China transforma uma decisão técnica em um duelo diplomático de alto risco.

        A nuvem pública não é apenas um serviço: é o coração digital de um país. E quem a controla, controla boa parte de seu funcionamento institucional.

        Soberania em jogo

        A postura de Gustavo Petro revela uma tensão crescente:

        a Colômbia está no centro da disputa global entre Estados Unidos e China pelo controle tecnológico da América Latina.

        Nesse cenário, defender soberania digital não é uma bandeira ideológica, mas um ato de proteção nacional diante da possibilidade de que suas informações — e, por consequência, sua democracia — fiquem subordinadas a interesses externos.

        * Este é um artigo de opinião, de responsabilidade do autor, e não reflete a opinião do Brasil 247.