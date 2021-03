Na presidência mora um assassino!

Fundador do PT e da CUT e ex-ministro do Trabalho, Miguel Rosseto afirma taxativo: "Para voltar a respirar, o Brasil precisa afastar definitivamente esse monstro." edit

Miguel Rosseto

Nunca foi suportável, mas agora está muito além do suportável. As declarações e a conduta de Bolsonaro vomitadas agora em Goiás, devem tornar vitoriosa a ideia poderosa e urgente de que deu, chega! Tem que terminar este martírio permanente de assistir e sofrer com a estupidez, a insensatez e a morte guiando o país.

É urgente que nossas lideranças se unam com força pelo Impeachment de Bolsonaro e convoquem a sociedade inteira a lutar junto, da maneira possível, nas redes e com criatividade, mas de forma unificada!

Precisamos fortalecer uma postura de combate unindo iniciativas para construir uma opinião nacional capaz de isolar Bolsonaro e seus apoiadores em definitivo.

Para voltar a respirar, o Brasil precisa afastar definitivamente esse monstro. Precisamos terminar este ciclo destruidor para que o país possa se cuidar neste momento dramático, no qual os cientistas imploram pelo lockdown como única maneira de conter essa onda gigantesca de mortes. Quase 2.000 brasileiros morrem por dia. Aqui no estado, a cada dia batemos o dramático recorde de mortes; 188 por dia. O RS virou Manaus. O Brasil inteiro virou Manaus.

Um ano aguentando todo tipo de violência e desrespeito. Um ano da ausência calculada de um presidente assassino! Bolsonaro e seu governo desdenham de máscaras, negam vacinas, estimulam aglomerações descuidadas. Desprezam a vida. Bolsonaro é um hospedeiro da morte!

Já sofremos tempo demais com esse governo hediondo! Um presidente que enxerga na morte de milhares a oportunidade para realizar seu plano de destruição da nação - aumentar a desigualdade e a pobreza, destruir a soberania do país, aumentar o poder e a riqueza daqueles que já são ricos e poderosos.

Qual o destino do país nos próximos meses com Bolsonaro presidente? A vitória de Bolsonaro é a vitória da morte, da destruição, da desistência de uma nação. Que sujeito é este que sorri para a morte e pergunta até quando nós vamos chorar? Vamos, sim, continuar a chorar pela morte. É um ato humano, que expressa a dor pelo fim da vida; é um ato pelo direito a viver. Vamos parar de chorar quando a segurança voltar a morar em nossas casas.

Há poucos dias um amigo me escreveu e perguntava: como seria se tivéssemos um presidente que amasse o povo brasileiro? Que trabalhasse com dedicação e exercesse uma liderança positiva para o país? Que convocasse todos a uma união em defesa da vida? Que anunciasse carinho e consolo diante das perdas e da dor? Que compreendesse o medo de alguém que teme perder o emprego, de fechar uma loja, uma empresa? Que pudesse perceber o desespero daquele, que sem solidariedade, sente o pavor da fome de sua família.

Não temos este líder. Na presidência mora um assassino.

#ForaBolsonaro

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.