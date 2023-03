Na véspera do 31 de março, Bolsonaro chega para tumultuar o Brasil

Apoie o 247

ICL

Jair Bolsonaro retorna hoje ao Brasil com bagagem de contrabandista, amigos dispersos, aliados em fuga e uma prioridade principal – atrapalhar a reconstrução do Brasil e impedir a consolidação do governo Lula como alternativa durável de poder.

Versão atualizada das manjadas malas de dinheiro que serviram de instrumento convencional à corrupção política, os diamantes já descobertos – e outros tesouros preciosos que podem aparecer – servirão como desmoralização e prova perene de crimes que prometiam impunidade eterna à corrupção conhecida desde a idade das cavernas.

Sua origem precisa ser esclarecida e seus intermediários, identificados, ajudando a identificar e rastrear toneladas de roubalheira, revelando ladrões novos à velha confraria de criminosos conhecidos.

Neste retorno com o rabo entre as pernas, Bolsonaro chega ao Brasil para dar continuidade ao mesmo projeto destrutivo que orientou sua permanência ao Planalto.

A meta é sabotar toda hipótese de independência e esforço de desenvolvimento, reforçando a dominação externa sobre o país que hospeda um dos principais potenciais – econômicos, políticos, sociais, culturais – do Hemisfério Sul.

Este movimento ensina que os próximos quatro anos com Lula podem constituir um período ainda mais decisivo na história do país – e de uma parcela significativa da evolução da humanidade, mais do que nunca ameaçada por um sistema global de miséria econômica e opressão política.

Vencido em dois turnos pela vontade soberana de brasileiras e brasileiros, Bolsonaro desembarca com atraso e dependência na bagagem. Não por acaso seu retorno ilustra a vergonha de 31 de março, marco da ditadura militar instituída em 1964.

É o começo de uma provocação ao regime democrático.

Alguma dúvida?

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.