Não desistam do Ciro, em 2026

Com toda certeza o ano de 2022 fugiu de todas as nossas previsões ou expectativas, mesmo os mais pessimistas não imaginavam que estaríamos em uma situação tão vexatória perante a comunidade internacional e tão decadente para mais de 30 milhões de brasileiros e brasileiras, infelizmente o nosso país está de volta ao mapa da fome e ainda somos obrigados a suportar um representante que além de não saber o que fazer, não gosta de trabalhar e passa os dias como se nunca tivesse saído do palanque eleitoral, obviamente com a conivência do senhor Procurador Geral da República e de boa parte da classe política que está se fartando com as tais emendas do relator apadrinhada por outro presidente, neste caso o da Câmara dos Deputados que tentará a reeleição pelo estado de Alagoas que produz tanta coisa boa, mas que nesse caso, fraquejou.

Neste cenário caótico não há nada mais razoável do que unificar os esforços de todas as forças democráticas na intenção de rompermos essa lógica perversa que tanto degrada o país, as diferenças nas posições políticas não podem ser mais relevantes do que a defesa da democracia e da soberania nacional, isso não seria apenas um erro de cálculo, e sim um suicidio político. Cada dia que passa as forças obscurantistas estão destruindo o nosso bem estar social, investem diariamente na tentativa de minar a democracia e tirar do campo das ameaças um golpe de Estado.

Nas eleições de 2018 já sabíamos que o Capitão nem de longe figurava entre a melhor das opções e com ajuda de muitas mentiras contadas, ele foi eleito nas urnas e diga-se de passagem, sem questionar a segurança destas. Enquanto isso, no velho continente o relaxado Ciro Gomes degustava um delicioso croissant que custou poucos Euros, logo depois, o Brasil entrou em uma grande decadência econômica e moral e para piorar apareceu uma pandemia que custou muito caro para milhares de pessoas vítimas da inércia e da crueldade de um governo negacionista. Não que o Ciro seja um responsável direto pela violência sanitária que sofremos com as indicações de cloroquina, vermífugos, descaso, atraso e corrupção em relação às vacinas conforme foi amplamente revelado pela CPI da Covid, até por que, como citado no início deste artigo não tínhamos como prevê que chegaríamos a um caos dessa magnitude, só que o tempo passou e 2022 chegou, temos que assumir as nossas responsabilidades e uma das mais importantes é a defesa da democracia, não adianta deblaterar aos quatro cantos que não vai apoiar o líder em todas as pesquisas, mas que aceitaria o apoio deste, é até surreal essa posição política, não contribui, muito pelo contrário, destrói pontes no momento que precisamos de estruturas sólidas que nos ajudem a garantir eleições livres, democráticas onde o resultado seja plenamente respeitado.

Com tantas declarações públicas do Ciro Gomes garantindo que no primeiro turno não haverá uma frente ampla focada em fazer o devido enfrentamento ao caos que emana do Palácio do Planalto e que no segundo turno também não estará nas trincheiras de luta, caso lá não esteja, nós, os eleitores devemos respeitar a decisão do ex-Ministro, mas, sem pestanejar devemos seguir o caminho mais coerente que é o enfrentamento direto aos retrocessos que tentam nos impor, de fato a história nos julgará e não podemos ser omissos em relação ao próximo pleito eleitoral, não temos esse direito, pior do que está, ainda pode ficar e por isso sejamos nós a resistência, o diálogo é o caminho e a forma de pavimentarmos uma grande união nacional em torno da candidatura do ex-Presidente Lula já no primeiro turno, isso é um gesto de grandeza política, de amor ao país e não podemos dar sopa ao azar, os riscos são muito grandes caso haja segundo turno, estamos falando de radicalização, violência, suspensão das eleições e destruição de tudo que construímos em nossa tão jovem democracia. Ter divergência política sobre o que Lula prega ou representa é uma questão possível de se discutir, de resolver, mas não é possível discutir com radicais armados, não se discute com a truculência de quem nos ameaça com tanques nas ruas, sendo assim, deixemos as nossas divergências de lado e não desista do Ciro em 2026 quando ele poderá ser uma opção de voto já no primeiro turno em um país pacificado, com as pessoas tendo no mínimo três refeições diárias e com a nossa democracia fortalecida. O ex-Governador do Ceará tem a responsabilidade de ser o fiel da balança, todas as pesquisas apontam que o seu apoio no primeiro turno poderia ser decisivo para não ter segundo, contudo é possível que ele ainda não tenha percebido que o uso indevido da máquina pública, a extorsão eleitoral em conjunto com as fake news podem fortalecer o falso Messias e até mesmo prorrogar sua estadia no Palácio Alvorada. Com o avanço da miséria e das ameaças ao sistema democrático, várias personalidades brasileiras perceberam o que está em risco e já declararam que vão mudar de voto já no primeiro turno em favor de algo muito maior, o nosso país, é dever de cada um de nós refletir sobre tudo que está acontecendo e virar a chave em busca de restabelecer o bem estar social e avançar na direção do desenvolvimento democrático. O Ciro deve continuar com a sua candidatura, é uma escolha dele e faz parte do jogo, mas isso não quer dizer que o seu eleitor não possa entender a situação e assim ajudar o quanto antes a derrotar o atraso e a destruição que o atual governo representa.

