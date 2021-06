Não era negacionismo, era corrupção

Enquanto o vírus arrasava o país, Bolsonaro e seus aliados tinham uma única preocupação: faturar com a negociata da vacina indiana e com a compra da ineficaz cloroquina.

Toda a agressividade, insensibilidade e negacionismo de Bolsonaro em mais de um ano de pandemia eram apenas a ponta de um iceberg: a corrupção e a ânsia de lucrar com a tragédia estavam impregnadas em cada ato de quem deveria ser o chefe da Nação e zelar pela saúde de seu povo. A corrupção de Bolsonaro em parceira com a extrema direita e o Centrão levou à morte de milhares de pessoas que poderiam ter se recuperado. As revelações da CPI, com provas, não deixam dúvidas de que ele sabia e compactuou com a compra superfaturada de uma vacina sem eficácia comprovada. A frente do esquema, o líder do Governo, Ricardo Barros.

Não se trata apenas de tentativa de desviar dinheiro público: trata-se de um assassinato em massa, de um genocídio.

Em nome das vítimas e daqueles que perderam seus pais, filhos, amigos e amores, não podemos permitir que esse homem e sua corja continuem no governo. O Brasil caminha para se tornar o país com maior número de mortes no mundo! Enquanto grande parte dos países viu a queda nas estatísticas de casos e óbitos pela COVID-19, aqui continuamos mergulhados numa tragédia que é consequência da corrupção e do ódio de Bolsonaro que se elegeu prometendo “acabar com a mamata”.

Ao contrário, tenta acabar com os servidores concursados que têm estabilidade e autonomia para denunciá-lo, como estamos vendo.

A abertura do processo de impeachment é inevitável, como também deve ser o reposicionamento daqueles que até aqui apoiavam esse homem alegando acreditar em seu compromisso com o país e com nossa bandeira. A farsa está desmontada. O que interessa a ele e a seus aliados é poder e dinheiro, mesmo que isso custe a vida de meio milhão de pessoas.

No dia 24/07, voltaremos às ruas com mais força e disposição. É dever de todos nós lutar pela vida da nossa população e pelo nosso país. Sim, esse é o nosso país. E não vamos desistir dele. #ForaBolsonaro!

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.