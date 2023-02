Não fujam para as montanhas. Os OVNIs são terrestres

A possibilidade de estarmos sendo visitados, seja no passado, seja no presente, tende a zero, avalia Fernando Castilho edit

Os noticiários nos dão conta de que ao menos 4 OVNIs foram abatidos mundo afora.

Muita gente nos Estados Unidos está apavorada porque imagina que talvez possamos estar sendo invadidos por extraterrestres. Foi exatamente por medo de um pânico generalizado que o país sempre tratou essas questões com sigilo militar.

Mas será que esses objetos são realmente alienígenas?

Antes de mais nada, preciso dizer que, com quase toda certeza, seres inteligentes em outros planetas existem, já que há mais estrelas no Universo do que grãos de areia em todas as praias do mundo, somadas. E cada estrela costuma ter alguns planetas orbitando ao seu redor.

Mas, sinto desapontá-los, principalmente aos ufólogos mais sérios, a possibilidade de estarmos sendo visitados, seja no passado, seja no presente, tende a zero.

Explico. Ou tento.

Em primeiro lugar, é preciso considerar as distâncias. A estrela mais próxima da Terra e que pode ter alguns planetas orbitando, sejam com algum tipo de vida ou não, é Alpha Centauri, distante 4 anos-luz. Isso significa que, viajando á velocidade da luz, algum ser daquela região levaria 4 anos para chegar aqui. E sabemos que, de acordo com a Teoria da Relatividade Restrita de Einstein, para se viajar à velocidade da luz, um corpo precisa ter massa zero, como os fótons.

Outra possibilidade seria uma nave passar por um buraco de minhoca, dobrando o espaço-tempo e chegar por aqui num piscar de olhos, como em muitos filmes. Mas, para criar esse “atalho”, as quantidades de energia empregadas seriam gigantescas, comparáveis a de uma estrela.

A menos que haja uma super tecnologia por nós desconhecida, infelizmente não há como vencer essas enormes distâncias, embora não se possa desprezar o objeto Oumuamua que veio do espaço exterior e que passou por nós há alguns anos com um comportamento que fugia da lógica dos asteroides naturais. Os cientistas, devido à breve passagem, não conseguiram reunir dados que pudessem confirmar ou negar que se tratava de uma nave alienígena. Portanto, isso fica em aberto.

Há um outro complicador que remete ao Paradoxo de Fermi. Fermi perguntava: se há bilhões de bilhões de estrelas e planetas, então por que ainda não fizemos contato?

Algumas explicações já foram dadas acima, mas há outra, fascinante.

O Universo possui cerca de 13,75 bilhões de anos = 13.750.000.000 anos. Nossa civilização conseguiu sair da Terra há apenas cerca de 70 anos. Os mais otimistas acreditam que, do jeito que estamos cuidando do planeta, teremos mais cerca de 100 anos de existência antes da extinção. Ou seja, nossa civilização espacial terá somente 170 anos de existência. Compare com a idade do Universo, mas não fique triste, pois ainda temos a possibilidade de reverter isso.

Considerando que as demais civilizações do Cosmo possam se comportar de forma parecida nas mais variadas fases de sua expansão, as janelas de tempo para contato são extremamente diminutas. Isso não significa que não possamos receber ondas de rádio de outras civilizações, mas elas demoram tanto a chegar até nós que provavelmente esses seres nem existam mais.

Não estamos sós no Universo, mas impossibilitados de fazer contato de 1º, 2º ou 3º grau.

O astrônomo Carl Sagan, em seu livro O Mundo Assombrado pelos Demônios, conta como estudou a fundo os relatos de possíveis contatos e/ou abduções ao longo de 30 anos. Todos falsos.

Outro fator que desmente que os OVNIs abatidos sejam artefatos extraterrestres é sua incapacidade de se defender ou, ao menos, se esquivar e fugir. Uma civilização que conseguisse chegar até aqui, seja numa nave tripulada ou apenas através de uma sonda, certamente seria capaz de evitar sua destruição.

Portanto, a menos que haja uma possibilidade equivalente a um raio cair na cabeça de uma mesma pessoa 10 vezes, os OVNIs são mesmo daqui da Terra e devem estar em missão de espionagem.

Mas, antes de encerrar, gostaria de tecer comentário acerca dessa sanha em destruir antes de pesquisar melhor e saber do que se trata.

Mais inteligente seria acompanhar o voo, monitorar e procurar interceptar possíveis mensagens que estejam sendo transmitidas, até para se ter ideia com clareza de seus objetivos e de quem enviou o artefato. Além disso, certamente o combustível acabará e ele precisará ser reabastecido. É só seguir o objeto.

Não se deve descartar a hipóteses de que esses artefatos sejam norte-americanos mesmo. Isso explicaria por que se atira antes de perguntar. A construção de uma narrativa contra a China, principalmente, pode ser bastante conveniente num momento em que os Estados Unidos parecem buscar uma nova guerra fria.

De qualquer forma, caso um dia, sejamos visitados por uma civilização de fora e atacarmos sem tentar antes estabelecer algum contato, pelo altíssimo nível tecnológico de quem conseguiu vencer todas as “impossibilidades” elencadas acima, as consequências poderão ser desastrosas.

