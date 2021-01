Não podemos parar de falar sobre os torturadores

No Brasil, afirmar que tortura é crime imprescritível, como fez Gilmar Mendes sobre Bolsonaro, é uma verdade sem consequências, escreve Moisés Mendes, do Jornalistas pela Democracia. "Bolsonaro, os filhos, seu vice, todo mundo no governo exalta torturadores. Qualquer um elogia torturadores e assassinos nas redes sociais" edit