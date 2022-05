Apoie o 247

Cipó de Aroeira

Não precisa ir pra longe. Auschwitz é aqui

Por Cristine Nobre Leite

Auschwitz é aqui perto

PRF em ação

Numa triste operação

Perdendo a noção do certo

Era claro e sem deserto

Era gente em viatura

O Genivaldo em tortura

Num carro, imobilizado

Fumaça pra todo lado

Porta-mala e fechadura

Umbaúba toda viu

Um vídeo se registrou

E o Brasil nunca notou

O que em seu seio existiu

Que muito filho pariu

Com instinto de matança

Naturalizou a dança

Que policial não nega

E a violência se prega

Para mostrar liderança

Antes foi em "Juramento"

E na Vila do Cruzeiro

Não sei quem foi o primeiro,

Se tinham algum sacramento

Sei que faltou sentimento

Como em qualquer chacina

Parece que não termina

Nunca essa crueldade

A vida em sociedade

Está uma carnificina

Policial sem limite

Distante à Rodoviária

No morro é outra diária

(Me arrisco nesse palpite)

Doentes com "asfaltite"

Saíram da sua função

Desconheço a razão

Mas esse governo fala

Com apologia a bala

Com arma em adoração

