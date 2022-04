Não se engane, 1º de maio é dia de LUTA!

Apoie o 247

Você conhece a verdadeira história por trás do 1º de maio? A data é mundialmente conhecida como Dia do Trabalhador ─ um feriado festivo, no qual patrões sorteiam brindes, presentes diversos e entretém seus funcionários. Mas tudo não passa de uma espécie de embuste para tentar apagar o verdadeiro significado desse dia.

O 1º de maio é, historicamente, marcado pela luta e tem em sua essência a mobilização pela ampliação dos direitos e da qualidade de vida dos trabalhadores e trabalhadoras. Para que melhorias fossem conquistadas, muitas vidas foram perdidas e, por isso, não podemos resumir a data apenas a um mero feriado. É muito mais que isso. É sobre resistência, sobre unidade da classe trabalhadora.

Em meados do século XIX, quando a economia mundial passava por transformações, a exploração da mão de obra se tornou o carro-chefe dos patrões para gerar lucro. Para se ter noção de tamanho absurdo, além de salários extremamente baixos, a carga horária de trabalho chegava a 16 horas diárias em algumas fábricas. Todos eram explorados: homens, mulheres, crianças, trabalhadores do campo e da cidade. Não havia limites para a gana dos empresários ─ o que, se comparando aos dias de hoje, não mudou muita coisa.

Esse cenário de desigualdade desproporcional, obviamente, não agradou aos trabalhadores, que organizaram uma greve geral para 1º de maio de 1886 em diversas cidades do mundo. No topo da pauta, estava a redução da jornada de trabalho para 8 horas diárias, mas a lista de reivindicações era imensa. O movimento obteve vitórias e, em muitos locais, os patrões cederam às exigências. Porém, em Chicago, uma das maiores cidades dos Estados Unidos (EUA), a polícia, inflada pela mídia local, agiu com truculência e deixou dezenas de mortos e feridos.

Já em 1889, como uma homenagem às vidas perdidas e à luta da classe trabalhadora, a Segunda Internacional Socialista anunciou o 1º de maio como o Dia do Trabalhador. Desde então, a data se tornou um símbolo de resistência, e atos históricos ocorrem mundo afora, reunindo milhares de pessoas.

Podem até tentar reinventar a memória da data, mas a história já foi escrita e não pode ser apagada. Dia 1º de maio é dia de LUTA! É um dia para lembrarmos que juntos somos mais fortes. E que toda essa unidade que conectou trabalhadores e trabalhadoras de diversos segmentos em um só ideal, nos oriente também em outubro, período eleitoral e decisivo para todo o povo brasileiro. Que não nos esqueçamos que só trabalhador apoia trabalhador e que, para restituirmos os direitos que nos foram usurpados e seguirmos avançando, precisamos votar em quem conhece nossos anseios.

Viva a classe trabalhadora!

