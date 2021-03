Não se faz golpes Bonapartistas quando o consenso é exatamente contra o proposto Bonaparte.

Várias pessoas levantam a possibilidade de um golpe Bonapartista dado por Bolsonaro, porém quem fala disso não tem a mínima ideia do que venha a ser um golpe Bonapartista, pois se tivesse não levantariam essa hipótese.

Vamos elucidar dados pontos sobre um golpe desse tipo e porque Bolsonaro não tem a possibilidade de executá-lo. Primeira coisa é elucidar o que venha ser um regime bonapartista e a partir dessa definição que nos é dada pela história entendermos por que se Bolsonaro tentar algo semelhante rapidamente ele será vítima do próprio golpe.

Por definição um golpe bonapartista é dado quando a sociedade está dividida ao ponto que não haja o mínimo consenso entre as diversas classes sociais ou mesmo grupos sociais que nenhum desses grupos tem poder suficiente para assumir o governo. Nesse ponto surge um líder, que chamaremos Bonaparte, que assume essa tarefa devido a seu poder parcial e devido a sua habilidade de mediar os atritos entre as classes ou grupos sociais.

O grande problema é que Bolsonaro é o antibonaparte, ou seja, além de não ter uma força coesa em torno dele não tem a mínima habilidade de mediar os atritos entre as classes. Napoleão era não só um grande general, mas também um hábil político que simplesmente o seu maior triunfo político foi a instituição do consulado por voto do povo após uma retumbante vitória que obteve contra o império austríaco. Sua passagem a Imperador foi obtida também por eleição. Em resumo, antes mesmo do 18 de Brumário do verdadeiro Napoleão (e não do falso) dá para preencher vários volumes de história devido a quantidade de fatos gloróritos e insólitos da sua história. Bolsonaro e Bonaparte só tem de comum as duas primeiras letras de seus sobrenomes. Bonaparte era um general de renome para as suas tropas, obteve várias vitórias com mínimas baixas de seus comandados e eliminando por completo inimigos, logo não sonhem, qualquer semelhança é inexistente.

Além de Bolsonaro não ter um porte e inteligência para um golpe bonapartista, há uma coisa que todos esquecem, a unanimidade de grande parte da população está se formando CONTRA ele e não A FAVOR, isso torna mais difícil para que ele golpeie e se golpear para se manter.

Milicianos desordenados, sem a mínima capacidade de articulação nacional não é uma base para golpear em lugar nenhum, nem na América Central que em alguns países há bandos enormes de narcotraficantes, em nenhum país apareceu algum grupo com pretensões de assumir o governo, não é com milícias compostas de criminosos descontrolados que se assume o poder e muito menos por clubes de tiro.

Se houvesse apoio não só logístico, mas também tático/estratégico de alguma superpotência, como os USA, haveria alguma chance de conseguir por algum tempo uma vitória parcial, porém com Trump fora do poder, com o filho 01 conspirando contra o atual governo norte-americano e com um ministro das relações exteriores que não sabe juntar cré com lé, as chances de progredir uma tentativa bonapartista de golpe pode somente colocar em risco o pescoço de toda a família.

Alguém pode dizer. E o exército? Se eles querem dar golpe, eles dão, mas não precisam de Bolsonaro, pode até ser que ele morto sirva mais do que vivo, isso poderia ser obtido por uma operação “false flag”, colocando a culpa numa esquerda qualquer e assumindo como defensores da democracia (Mourão).

