Nardes, a testemunha que faltava

Com currículo anti-democrático que inclui o voto de relator pelo impeachment de Dilma Rousseff, que teve início em 2014 no Tribunal de Contas da União onde é ministro, a partir de agora Augusto Nardes também pode ser descrito como testemunha-chave do fracassado golpe bolsonarista da semana passada.

Em novembro de 2022, quatro semanas depois da vitória de Luiz Inácio Lula da Silva nas urnas, empresários do agro-negócio receberam um audio de 7 minutos com a voz de Augusto Nardes.

Ali, o ministro do TCU descreve as cenas terríveis da baderna civil-militar que seria vista, ao vivo, no centro de Brasília, um mês e meio mais tarde. Na gravação de novembro, divulgada em primeira mão pelo Brasil-247 em 22/11, Nardes mostra seus conhecimentos sobre a trama que iria ocorrer em Brasília.

Fala que “está acontecendo um movimento muito forte nas casernas". Antecipa que “é questão de horas, dias, no máximo, uma semana, duas, talvez menos do que isso” para que ocorra um “desenlace bastante forte na nação, de consequências imprevisíveis, imprevisíveis”.

(Se superestimou o apoio militar, no prazo ministro do TCU também errou. O ataque à Praça dos Três Poderes ocorreu apenas sete semanas depois).

Numa linguagem em que partilha as tenebrosas noções dos golpistas, ele descreve um clima de “conflito social na nação brasileira”, dizendo que “somos hoje uma sociedade conservadora, que não aceita as mudanças que estão sendo impostas, e que despertou, isso é muito importante”.

Dois meses depois, Augusto Nardes tem muito a dizer sobre o golpe derrotado de 8 de janeiro, numa das mais terríveis investidas contra nossa democracia. Precisa ser ouvido em breve.

Alguma dúvida?

