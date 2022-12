Navegando para o Brasil com '1808'

Apoie o 247

A versão chinesa de 1808, de Laurentino Gomes, foi publicada para desvendar o Brasil para os leitores chineses. Recebi um novo livro de um amigo, na capa um veleiro prestes a zarpar no vasto mar em meio ao verde, e avistando o cais de Lisboa, Portugal.

Ao abrir este livro, vi na contracapa o prefácio de Marcelo Baumbach, cônsul do Brasil em Xangai, e as palavras do então embaixador do Brasil na China, Paul Valle, --é realmente um livro cheio de estrelas. Gomes, um conhecido jornalista brasileiro, escreveu uma trilogia da história brasileira com os nomes de 1808, 1822 e 1889, com vendas acumuladas de quase 2 milhões de exemplares. Recebeu diversas vezes o Prêmio Jabuti, a maior premiação da literatura brasileira, e o Prêmio de Melhor Literatura de Não Ficção da Academia Brasileira de Letras. O tradutor, Li Wutaowen, formou-se no Departamento de Português da Universidade de Beijing com bacharelado e mestrado no Departamento de História da Universidade de Beijing, e sua direção de pesquisa é a história do Brasil. Com a bênção desta melhor escalação, 1808 chega aos leitores chineses.

Quando se trata do Brasil, a impressão da maioria dos chineses deve ser: um dos países BRICS, Rio de Janeiro, samba apaixonante, futebol, churrasco brasileiro, etc.

O ano de 1808 foi o décimo terceiro ano de Jiaqing do Império Qing. Em 26 de fevereiro do mesmo ano, a França atacou a Espanha e estourou a Guerra Franco-Espanhola. A Espanha a chamou de "Guerra da Independência" e Napoleão era invencível na Europa.

Este livro de fácil compreensão conta a história de João VI de Portugal como o único monarca europeu que foi exilado de Portugal para o Brasil e reconstruiu o Brasil. O início do século XIX foi uma época de pesadelos e medos para a realeza europeia --a Revolução Francesa, Luís XVI morreu na guilhotina e a rainha Maria I de Portugal enlouqueceu. Em 29 de novembro de 1807, Portugal, a potência marítima há dois séculos, não podia mais se defender de forma independente diante da invasão de Napoleão. O rei D. João VI, então regente, decidiu pegar sua mãe louca (a rainha Maria I) e um grande número de membros da família real e nobres, e quase todas as elites embarcaram às pressas no navio com destino ao Brasil, rumo ao exílio. Diz-se que nessa altura desapareceu um décimo da população de Portugal.

O famoso poeta português Fernando Pessoa (1888-1935) escreveu em um de seus poemas: 'O Tejo é mais belo que o rio que corre pela minha aldeia, Mas o Tejo não é mais belo que o rio que corre pela minha aldeia Porque o Tejo não é o rio que corre pela minha aldeia'. Quem deixaria a sua terra natal se não fosse obrigado? O mesmo se aplica à família real portuguesa.

Portugal tem brilhado no cenário mundial desde o século 16. Em 1498, o famoso navegador português Vasco da Gama chegou pela primeira vez a Goa, na Índia, e a usou como ponto de trânsito para navegação e comércio. Os portugueses dominaram o mar. Partindo de Lisboa, chegaram a Ceuta, centro do comércio islâmico no Norte de África, e sucessivamente descobriram os Açores, Cabo Verde, Ilha do Bioko, Ilha de São Tomé, Ilha do Príncipe e Ilha do Anno. No final do século XVI , o Rio de Janeiro tornou-se uma importante parada na longa viagem ao porto da China. Na era da navegação, levava-se de 55 a 80 dias para viajar de Lisboa ao Rio. Do Rio para Macau ou Xangai, levará mais 120-180 dias. Portugal escreveu um feito da história. Mas quem diria que em 1808 , sob a pressão dos soldados fabulosamente invencíveis de Napoleão, a família real portuguesa não conseguiu se defender e foi forçada a fugir para o Brasil no Novo Mundo. “Dom João agiu com preciso autoconhecimento, preferindo deixar a Europa” , escreveu o historiador

João VI foi o único monarca europeu a pisar nas colônias americanas. Em 29 de novembro de 1807, ele levou mais de 10.000 pessoas através do Oceano Atlântico e navegou para o Brasil em dezenas de navios. Em janeiro de 1808, após dois meses e uma difícil viagem, chegou ao Rio de Janeiro, que de 1808 a 1821 foi a capital de Portugal, a única capital da Europa fora do continente na época. Mais tarde, Napoleão recordou ter sido enganado por João VI de Portugal. Por um lado, D. João VI fingiu cooperar com o pedido de Napoleão para um bloqueio total da Grã-Bretanha, e expulsou os empresários britânicos de Portugal. O preço pago pela família real portuguesa era a condição de que a Grã-Bretanha obtivesse com exclusividade a abertura ao comércio dos portos do Brasil por Portugal. Antes disso, apenas os navios mercantes portugueses tinham o direito de comercializar mercadorias no Brasil.

O que é surpreendente é que a fuga pelos continentes não colocou os membros da família real em rotas diferentes.Todos os membros da família real viajaram juntos, e qualquer acidente durante a viagem era suficiente para fazer desaparecer a família real de Bragança. Felizmente, a família real portuguesa chegou ao seu destino sem problemas!

Em abril de 1832 , o naturalista britânico Charles Darwin, pai da teoria da evolução das espécies e da seleção natural, passou pelo Rio de Janeiro. Ele descreveu o cenário da época como ''pitoresco, perfeito e colorido, com em tons de azul, enormes plantações de cana-de-açúcar e café, um véu natural de mimosa, a floresta é semelhante à pintura da gravura, mas mais linda que a pintura. Há também sol quente e úmido, plantas parasitas, bananeiras e folhas largas, tudo parado, exceto as grandes borboletas brilhantes. A água é abundante'' .

D. João nasceu em 13 de maio de 1767 e faleceu em 10 de março de 1826 com 59 anos .Ele foi descrito como: testa alta, barriga saliente, mãos gordas, olhos ligeiramente salientes, pequeno e muitas vezes em pânico, anti-higiênico e avesso ao banho. Isso contrastava fortemente com os costumes do Brasil colonial da época: embora alguns dos hábitos de vida das classes populares do Brasil fossem quase bárbaros, todos davam grande importância à limpeza corporal.

Como colônia Portuguesa, o Brasil produzia cinco commodities principais --- ouro, diamantes, fumo, açúcar e escravos. Do século XVI ao XIX, cerca de 10 milhões de escravos africanos foram vendidos para as Américas, sendo que o número de escravos absorvidos pelo Brasil ficou entre 3,6 milhões e 4 milhões, representando quase 40% do total. Os escravos da África geravam uma grande quantidade de trabalho e a chegada da família real portuguesa transformou o tipo simples de busca de recursos do Brasil colonial em um estágio formal de desenvolvimento. Durante os treze anos no Brasil, o rei João VI estabeleceu aparelhos culturais e educacionais, instituições financeiras como bolsas de valores e bancos, abriu hospitais e escolas médicas e aboliu as restrições comerciais, fazendo do Rio de Janeiro a cidade mais ativa econômica e culturalmente da América do Sul. D. João remodelou o Brasil, e o Brasil de hoje está próximo e distante de seus vizinhos de língua espanhola. Os brasileiros não parecem gostar do conceito de América Latina, porque o Brasil é tão único e enorme.

Em 1820, membros do Congresso português lançaram um ultimato ao rei João VI, pedindo-lhe que voltasse a Portugal o mais rápido possível, sob pena de perder o trono. Sob pressão do Congresso, João VI teve que retornar a Portugal. Em 26 de abril de 1821, o rei João, de 54 anos, deixou o Rio, acompanhado de cerca de 4.000 portugueses, e saqueou a caixa e tesouraria do Banco do Brasil, e voltou para a distante Portugal que ficou na memória. O Brasil foi entregue ao infante D. Pedro. Pedro cresceu no Brasil e o amava. O gordo, bondoso, taciturno, solitário, hesitante e muitas vezes tímido D. João sucumbiu mais uma vez ao fardo da história. O povo brasileiro queria que o rei ficasse no Brasil. Quando D. João VI voltou a Lisboa, Portugal já era uma monarquia constitucional.

Com o apoio do príncipe Pedro, o Brasil declarou independência de Portugal em 7 de setembro de 1822. Um mês depois, o príncipe Pedro declarou-se o primeiro imperador brasileiro, conhecido como Pedro I da história, e o Império do Brasil foi estabelecido. Portugal reconheceu oficialmente a independência do Brasil em 1825 .

Sobre este período da história, o livro "O Rei do Império" escrito pelo romancista espanhol contemporâneo Javier Moro (Javier Moro) conta aos leitores que Dom João é uma pessoa que fingia estar confusa!

