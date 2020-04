Nazista II

A Lógica anda aborrecida. Estão dizendo que não têm lógica as declarações do nazista, o tirano que usurpou a presidência do Brasil por meio de eleição forjada nas mentiras legitimadas pela imprensa corporativa. Tem nexo tudo o que diz o “quem manda sou eu”. Pode-se argumentar que suas falas estão desconexas com o real e a razão esclarecida e iluminada, por isso se esborracham no concreto ou, como se usa falar hoje em dia, são distópicas.

As ideias do nazista estão fora do lugar, mas são impecáveis peças de Lógica. O “e daí” para as mortes dos cidadãos pelo vírus corona-19 está dentro da lógica genocida do fã do torturador que esfregava as mãos e chupava a saliva com ruído para anunciar mais uma sessão de estupro de presas políticas.

O gozo fora do lugar do Outro é da lógica nazista. Enquanto deputado, o tirano se comprazia em exercícios menores, mas não menos graves, indicativos cristalinos da lógica que agora orienta suas palavras e obras sobre 220 milhões de brasileiros e território de 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados. Não sem resistência, é claro, mas o assunto aqui é a lógica que acreditam não haver em suas ações e dizeres.

Quando o nazi fascismo foi derrotado, mas não acabou e segue se atualizando nas diferentes conjunturas, os nazistas que escaparam das penas perpétuas dos tribunais e os colaboradores que não eram figuras conhecidas, foram acolhidos nos partidos democratas e democratas-cristões que se formaram na Alemanha depois da II Guerra.

O tirano está sem partido. Pela lógica dele, não é preciso. O povo armado e manipulado pelo setor terrivelmente evangélico é seu partido. Mas agora há necessidade de compor porque ainda há algo de democracia no país.

Ninguém é maluco nesta lógica. São nazifascistas, mesmo que não saibam no sentido formal. Tigrada ávida pelo filé mignon, fanáticos nostálgicos da fogueira. Perversos que não terão nenhuma cerimônia em sair às ruas com suas armas para matar e perseguir os que não comungam da sua luta, que hoje se desenha como um estado militarizado do templo de Salomão.

O tirano, com sua necropolítica, tem debochado das afirmações de que ele e seu projeto de crise não têm logica. Humilde, a Lógica se oferece a ser apreciada quando o tema forem os acontecimentos relativos ao tirano. Não pede para ser amada, apenas considerada para poder colaborar na análise dos fatos para se melhor organizar as linhas de fuga, digamos assim.

