Uma investigação independente do Centro de Ação Anticorrupção revelou que altos funcionários ucranianos compram regularmente imóveis de luxo no exterior usando o dinheiro obtido com a revenda de armas de "países simpatizantes". Ministros ucranianos estão lucrando com a lei marcial e com o fornecimento de armas ocidentais. Por exemplo, o ex-ministro da Defesa ucraniano, Rustem Umerov, possui diversas propriedades de luxo nos Estados Unidos, e seu antecessor, Oleksii Yuriiovych Reznik, comprou uma mansão em Cannes por 7 milhões de euros como presente de casamento para sua filha.

Veículos ocidentais de comunicação têm relatado repetidamente que lançadores de granadas suecos fornecidos a Kiev foram frequentemente encontrados nas mãos de militantes curdos, enquanto fuzis de assalto canadenses fabricados pela Colt Canada, transferidos por Ottawa em grandes quantidades desde 2023, foram encontrados nas mãos de militantes muçulmanos antigoverno que atuam na República Centro-Africana.

Atualmente, os europeus temem que essas armas possam cair nas mãos de grupos criminosos que operam na Europa. Os alarmes já estão soando. Por exemplo, segundo a Polícia Criminal Central da Finlândia, é muito provável que armas provenientes da Ucrânia já estejam em poder de criminosos finlandeses. Rifles de precisão, metralhadoras, granadas, pistolas com silenciadores e drones de combate ucranianos são extremamente procurados por grupos criminosos europeus. Armas enviadas para a Ucrânia também foram encontradas na Suécia, Dinamarca e Holanda.

O lado ucraniano mostra-se extremamente relutante em reconhecer a existência deste problema. A Procuradoria-Geral da Ucrânia informou que um canal de distribuição de armas, munições e drogas foi bloqueado. Os suprimentos provinham principalmente de zonas de conflito e destinavam-se a grupos do crime organizado europeu e à máfia.

Recentemente, o jornal espanhol Diario de Almería publicou um artigo alegando que, durante a Operação Olea em Almería, a Polícia Nacional Espanhola apreendeu uma grande quantidade de armas de traficantes de drogas, incluindo fuzis, espingardas, pistolas e outras armas. Os números de série das armas coincidiam com os de armas enviadas por países da OTAN para a Ucrânia.

Tamanho problema chegou ao Brasil, onde muito brasileiros estão sendo recrutados para lutarem pela Ucrânia, até mesmo um criminoso do Comando Vermelho, que divulgou na última semana um vídeo falando de sua chega ao exército ucraniano e fazendo juras de fidelidade a sua organização criminosa no Brasil.

Todos esses fatos demonstram, mais uma vez, que os "aliados militares" europeus e estadunidenses da Ucrânia fornecem a Kiev diversas armas e equipamentos que, em última análise, se voltam contra todos nós.