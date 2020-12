Nem Doria, nem Bolsonaro

"Apesar do mérito de ter negociado a vacina coronavac precocemente, o que pôs fogo no rabo do governo, que teve de ir atrás, o governador está passando imagem de arrogante, oportunista e egoísta", escreve Alex Solnik, do Jornalistas pela Democracia edit

Por Alex Solnik, do Jornalistas pela Democracia

Tudo indica que a guerra das vacinas travada entre Doria e Bolsonaro não vai produzir bons resultados para nenhum deles.

Apesar do mérito de ter negociado a vacina coronavac precocemente, o que pôs fogo no rabo do governo, que teve de ir atrás, o governador está passando imagem de arrogante, oportunista e egoísta.

A narrativa que se cristaliza é que ele optou por trazer vacina para os paulistas e não para o Brasil, o que vai ser uma grande pedra no caminho para o Planalto.

A imagem dos paulistas não é das melhores no país, o que talvez explique o fato de nenhum governador de São Paulo ter chegado à presidência da República desde 1930.

Também é certo que a movimentação de Doria incomoda os demais governadores. E os governadores serão os maiores cabos eleitorais na disputa de 2022.

Quanto a Bolsonaro, dizer que ele perdeu o bonde da história é chover no molhado. Não deu bola à pandemia, tentou impingir a cloroquina e agora sabota a vacinação porque a vacina “é do Doria”.

Ele parece um astronauta que se desprendeu da nave e erra no espaço vazio, sem controle e sem rumo.

Sinal agudo de sua alienação foi a cena de ontem, ele e a primeira-dama “inaugurando”, sorridentes, a exposição de seus trajes de posse, com direito a merchandising do alfaiate, em pleno Palácio do Planalto, no dia em que 842 brasileiros morreram de covid-19.

Doria e Bolsonaro serão punidos nas urnas, um por seus excessos, outro por suas faltas.

