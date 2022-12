Neoliberalismo: um vampiro com sede de mundo

Apoie o 247

ICL

“As raízes do problema climático global estão no sistema capitalista, responsável por um modelo de desenvolvimento predatório e consumista” afirmou Elba Rosa Pérez Montoya, Ministra de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente de Cuba, ao discursar no Segmento de Alto Nível da COP 27, que se reúne no Egito.

Afirmou que o que está a acontecer tem impacto na ética e na estética do planeta e, em consequência dos eventos meteorológicos extremos que desencadeia, morrem pessoas, cidades e tradições são destruídas, a memória histórica e a segurança alimentar e energética das nações, o que prejudica a psicologia das pessoas.

As recentes tragédias acontecidas em Santa Catarina mostram a letalidade em questão de direitos humanos às quais o neoliberalismo conduz: A narrativa de um estado que está proibido de intervir na vida pública, a menos que seja para defender os interesses dos capitais transnacionais, nos levou ao ponto de não discutir sobre que papel futuro tomar para evitar que tragédias assim voltem acontecer.

O problema ambiental se agrava nos países mais pobres que se veem na necessidade de superexplorar seus recursos naturais, devido às altas demandas geradas pelos consumidores e da mesma forma pela necessidade de cobrir as dívidas externas que contraíram com os países ricos. Curiosamente, são os países ricos que se encarregam de explorar os recursos naturais dos países pobres, o que gera grandes benefícios para essas empresas estrangeiras.

Muitos países abusaram de seus recursos naturais para maximizar sua produção, o fizeram sem moderação e esses recursos podem ser explorados até o esgotamento.

Exemplos claros disso são o desmatamento e a superexploração dos bancos de peixes em águas nacionais e internacionais. É curioso o caso da União Europeia que, com as suas políticas de subsídios aos países do Norte de África, explora os bancos de pesca nas águas territoriais africanas, uma vez que os bancos de pesca na Europa já estão muito esgotados.

Existem alguns países que, para serem mais competitivos e lucrativos no mercado internacional, optam por reduzir custos em termos de segurança ambiental, como é o caso de grandes empresas transnacionais que estabelecem suas fábricas em países onde a mão de obra é muito mais barata. e onde sua legislação ambiental é menos rigorosa, conseguindo com isso produzir com menor custo e assim obter maiores benefícios.

Um dos efeitos negativos mais proeminentes sobre o meio ambiente é o afinamento da camada de ozônio produzido pelos gases CFC emitidos para a atmosfera, o que está causando maior exposição à radiação emitida pelo sol, aumento da temperatura, derretimento das calotas polares, elevação do nível do mar, dessalinização dos mares, com suas consequentes mudanças nas correntes, mudanças nos fenômenos climáticos e morte dos ecossistemas marinhos devido à dessalinização.

Meio Ambiente

Hoje são evidentes as contradições ecológicas que atingem populações inteiras, que a busca exacerbada pelo desenvolvimento acaba por deslocar, empobrecendo e marginalizando, em vez de "derramar" seus benefícios para eles. “ Onde prevalece a prática neoliberal, a preocupação ecológica é enviada para o exílio ou para o limbo. Ecologia e capitalismo negam-se frontalmente.

Na América Latina, esse problema ocorre, antes de tudo, na mudança do uso da terra, com o avanço da fronteira agrícola e a monocultura da soja e suas consequências nefastas para o solo e para as populações que ali vivem. Em segundo lugar, com os grandes projetos de

em desenvolvimento: barragens, estradas, grandes explorações mineiras e petrolíferas, etc.), que geram deslocamentos involuntários e forçados, e que contaminam o território. E em terceiro lugar, o problema se manifesta através de desastres ambientais que têm aumentado exponencialmente na região, que apesar de ser uma das menos poluentes do mundo, é a principal receptora das consequências devastadoras da mudança climática, devido à sua posição desvantajosa no mundo mapa econômico.

Existem evidências observadas em todos os continentes e na maioria dos oceanos mostrando que muitos sistemas naturais estão sendo afetados por mudanças climáticas regionais, particularmente aumentos de temperatura. Uma avaliação global de dados desde a década de 1970 mostrou que é provável que o aquecimento antropogênico tenha tido um efeito influência discernível em muitos sistemas físicos e biológicos. Outros efeitos das mudanças climáticas regionais em ambientes naturais e humanos estão surgindo, embora muitos sejam difíceis de discernir devido a fatores adaptativos e não climáticos.

Da mesma forma, o neoliberalismo também está afetando as competições internacionais, o que leva a uma perda de soberania e autonomia nas decisões ambientais, uma vez que o mesmo processo de desregulamentação impede os países de implementar e melhorar seus padrões ambientais e fazer com que as empresas multinacionais respeitem o meio ambiente . A regulação da economia, as normas que regulam o emprego, a legislação ambiental e o ordenamento do território são hoje considerados obstáculos à competitividade global.

Migrantes Climáticos

Segundo o IDMC (International Climate Displacement Monitor), em 2020 e apesar das restrições de mobilidade impostas pela pandemia, houve cerca de 30 milhões de deslocados climáticos no mundo. Cerca de 14 milhões corresponderam a inundações; 1,2 milhões devido a incêndios; 102.000 devido a deslizamentos de terra; 46.000 para temperaturas extremas; e 32.000 devido às secas.

Na América Latina, os países da América Central e do Caribe são os que mais relataram migrantes climáticos. No entanto, de acordo com um relatório do Instituto Internacional de Análise de Sistemas Aplicados (IIASA), publicado na revista Nature Climate Change, "países de renda média com um grande setor agrícola -como Argentina, Uruguai, Brasil ou México- serão mais afetados pelas migrações causadas pela crise climática em um futuro próximo”.

A zona andina apresenta uma das maiores taxas de ocorrência de desastres. E em países como a Colômbia, o fenômeno dos migrantes ambientais se mistura com os deslocados pela violência.

Tende-se a pensar que as populações mais empobrecidas são as que mais migram devido aos fenómenos climáticos. No entanto, o trabalho do IIASA destaca que “nos países de renda média há uma presença maior de infraestrutura exposta a riscos ambientais, bem como um nível de renda suficiente para financiar o movimento populacional”.

Debate

As narrativas promovidas e sustentadas pelo grande capital financeiro tomam conta da comunicação de quase todos os países. Sobretudo onde o capital transnacional tem se afiançado de forma mais rígida. O Brasil, com a ascensão da extrema direita ao poder, mas sobretudo pela sua crescente presença no debate público, é um dos países mais afetados pelos discursos anti-ecológicos. As catástrofes naturais e não naturais, envolvendo cidades inteiras, só se multiplicam. A mais recente de todas, acontecida em Santa Catarina, passou quase que sem que ninguém se sinta sensibilizado pela tragédia que milhares de pessoas padeceram. São João Batista, Tijucas, Timbó, cidades inteiras foram cobertas pelas águas deixando centenas e talvez, milhares de mortos e desabrigados. Até agora, o debate sobre como evitar esse tipo de tragédias não parece ser de interesse de ninguém. Como se o simples fato de tentar ativar os mecanismos estatais para proteger a população fosse um grave até de subversão à ordem neoliberal.

Debater a questão ambiental, debater o papel do estado ante os cambio climático, ante a imprevisibilidade climática a futuro é inerente à preservação da vida e da democracia. Sem debate não existe chance de mudança. Lutar contra a narrativa desreguladora neoliberal é vital para defender a democracia no seu estado mais essencial.

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.