Nesses dois dias da reta final, toda atenção será pouca

Apoie o 247

ICL

Por Hildegard Angel, para o 247

Pesquisas eleitorais são passíveis de muitas leituras e interpretações. Por isso você não verá esses resultados da imagem que ilustra esse texto, nem a breve análise, nos veículos da grande mídia, particularmente na Globo. Elas são do perfil "Pesquisas e Análises Eleições 2022", @pesquisas_2022, no Twitter, que tem apresentado regularmente, com grande detalhamento e eficiência, as mais importantes pesquisas políticas deste ano, de modo apartearia.

Há um empenho evidente de nossa mídia corporativa de gerar suspense, colocando em dúvida a possibilidade do primeiro turno, e impregnando sua clientela conservadora com um espírito de "torcida" pelo segundo turno, para que os "petralhas" não se vangloriem, não fiquem "se achando".

Há dois interesses nisso. O primeiro é o comercial. Aumentando a expectativa e a apreensão do público, aumenta a audiência.

Há também o interesse em demonstrar poder. Não fará bem à hegemônica Globo a vitória de Lula em primeiro turno, numa lavada geral do terreiro, pois inspirará descrédito em relação àquela potência (já chamada até de quarto poder da República) e fraqueza de seu jornalismo tendencioso.

Foram muitas horas preciosas despendidas na campanha de desmoralização de Lula e no enaltecimento da farsesca Lava Jato, nos veículos do grupo. A eleição de Lula no Primeiro Turno soará como uma calamidade para a grande mídia brasileira, a ser evitada de todas as formas.

Até mesmo passando pano em qualquer fake news que os bolsonaristas possam estar maquinando contra Lula para ocorrer nos próximos dois dias, antes do dia D, 02 de outubro.

Toda atenção será pouca. Muitos brasileiros estão até hoje engasgados com o grande logro de 2018. São muitos interesses envolvidos.

Apoie a iniciativa do Jornalistas pela Democracia no Catarse

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.