Neymar faz golaço e toma amarelo por comemorar

Por Juca Simonard

O PSG começou mal a partida contra o Maccabi Haifa, de Israel, na segunda partida da Fase de Grupos da Liga dos Campeões nesta quarta-feira, 14.

Enquanto Mbappé perdeu duas chances claras de gols e o trio de ataque do PSG se complicava na frente, o holandês Tjaronn Chery marcou no primeiro tempo, abrindo o placar para o clube israelense.

Apoiado pela torcida, que transformou o estádio em caldeirão, o Maccabi pressionou após o primeiro gol. Mas o clube francês superou. Em bela jogada de Mbappé, Messi empatou: 1 a 1, resultado em que terminou o 1º tempo.

No segundo período, Messi deu lindo passe em profundidade para Mbappé, que marcou o dele e virou o jogo.

Faltava o de Neymar, que desde dezembro de 2020, não marcava na principal competição da Europa. O fim da seca chegou no finalzinho do jogo, aos 88’ do tempo regulamentar.

O italiano Marco Verratti fez lançamento perfeito e deixou o craque brasileiro sozinho em frente ao gol adversário. Neymar ajeitou magistralmente com o joelho direito e bateu de canhota, colocando a bola dentro da meta adversária.

Com isso, Neymar chegou ao 11º gol em dez jogos na temporada. Para melhorar os números do craque brasileiro, que está voando às vésperas da Copa do Mundo do Catar, são mais 7 assistências. Isto é, 18 participações diretas em gols em 10 jogos – números excepcionais.

Mas Neymar, como tornou-se lei, continua sendo perseguido em campo. Menos pelos jogadores adversários, visto que, se preservando para a Copa, o jogador que mais sofre faltas no mundo, está soltando mais a bola, distribuindo passes de qualidade.

A perseguição vem da arbitragem, que tem pesos e medidas diferentes contra o jogador brasileiro. Ele, que já tomou cartão amarelo por driblar (!), foi vítima de um absurdo ainda maior: foi amarelado por… comemorar seu gol!

Como tem feito em todos os últimos jogos, o brasileiro comemorou com as mãos espalmadas ao lado da cabeça e a língua para fora. A alegação seria de que Neymar, vaiado pela torcida adversária desde sua chegada em Haifa, numa tentativa de desmoralizá-lo, teria provocado o clube adversário ao fazer sua típica comemoração.

Neymar tomou cartão por causa disso aq pqp pic.twitter.com/Kg1jkzPRiQ — desimpedidos (@desimpedidos) September 14, 2022

Tendo provocado ou não, isso é um abuso de autoridade. Não se pode mais provocar? Por que não? Não se sabe. Mas enfim… perseguido, Neymar está proibido de driblar e comemorar, sob pena de ser suspenso.

FICOU MUITO PISTOLA! 👀👀 A irmã de Neymar foi protestar após o CRAQUE tomar amarelo na comemoração. DEIXA O CARA, PROFESSOR! #CasaDaChampions pic.twitter.com/wwZYHoGPhK — TNT Sports Brasil (@TNTSportsBR) September 14, 2022

