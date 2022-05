Nietzsche, a Escola de Frankfurt e o sofrimento

Apoie o 247

No dia 19 deste mês, o Núcleo de Estudos Eleitorais, Partidários e da Democracia promove, em parceria com o de Teoria Crítica da Universidade Rural de Pernambuco, o simpósio sobre o sofrimento humano. Trata-se de uma bela iniciativa desses núcleos de pesquisas. Dele participarão filósofos e filósofas de várias formações: nietzschianos, hegelianos, frankfurtianos e outros. Serão várias mesas de debates.

A mim, coube abordar o tema na perspectiva dos filósofos alemães da Teoria Crítica, mas não posso me furtar a considerar que NIETZSCHE teve muita influência nesse debate, com sua crítica da ciência, da filosofia e da religião. O filósofo da suspeita foi o primeiro a apresentar o conhecimento humano como uma violência contra a natureza, em razão da solitude cósmica do ser humano e sua necessidade de compensar essa orfandade filosófica. Nietzsche não tem nenhuma ilusão sobre o conhecimento humano. Em sua visão retórica e nominalista, ele reduz a ciência a uma mentira ou convenção aceita pela maioria dos cientistas. Que tomam a convenção pela realidade,até que alguém diz que "o rei está nu".

A suspeita metódica do filósofo influenciou Heidegger, que por sua vez influenciou os frankfurtianos. Só lembrar que Marcuse foi orientando de Heidegger em sua tese sobre a historicidade.

Comecemos com os pensadores da Teoria Crítica. Lembremos a famosa frase de Benjamin de que se fosse dada a natureza a faculdade de falar ela só choraria e se lamentaria o tempo todo. Essa reflexão, ao seu tempo religiosa, significa que a cultura humana, através da linguagem erudita, só maltratou a natureza, despojou-a de seus atributos primários e secundários, reduzindo-a a uma informe matéria prima, onde o "homem faber" projeta incessantemente sua imagem, submetendo-a aos seus caprichos e necessidades.

Aqui nos encontramos com a famosa dialética do iluminismo, do adorno e Horkheimer . É da concepção instrumental e manipulatória da natureza. Poderíamos até chamar de pragmática ou utilitária, ditada autoritariamente pela técnica moderna. "Saber é poder". "Tempo é dinheiro".

Mais rica de consequências é a alegoria do "canto das sereias", onde a civilização aparece como resultado da repressão aos instintos vitais e a própria natureza externa, ludibriada pela astúcia de Ulisses. Embora o perdedor seja ele, mutilado em sua natureza original.

Essa crítica cultural ao processo civilizatório voltaria com força na obra de Marcuse, Eros e Civilização, a interpretação marxista de Freud. Uma releitura radical da obra freudiana que aponta para um outro princípio de realidade e um trabalho polimorfo.

A crítica volta, com outros matizes, na obra de Habermas, o herdeiro da Teoria Crítica, em seus textos, trabalhos e interação com ciência e técnica como ideologia. Aí, ele avança primeiramente à tese da razão comunicativa, distinta da razão teleológica ou técnica. Habermas distingue as duas formas de razão. E credita o futuro da humanidade à primeira.

Não descarta a razão formal, mas apresenta uma outra racionalidade não repressiva ou manipulatória, baseada no melhor argumento e no diálogo.

A reflexão tardia dos frankfurtianos clássicos, mescladas com um tom religioso, é francamente hostil às ciências naturais e propor um reencantamento da natureza, a partir de uma mimesis especial ligada à obra de arte.

No que diz respeito à natureza humana, avulta o tema da "reificação ", que aí assume conotações morais, psicológicas , societais, além das econômicas. O sofrimento do mundo e do ser humano é visto como um processo desumanizante e antinatural de reificação da natureza. Sua transformação em coisa, número, dinheiro ou máquina. É perda da memória coletiva, onde estão depositados os rastros da experiência comunitária. Isso produz a neurose da angústia, de uma dessublimação repressiva e uma insatisfação permanente.

A melhor obra que traduz essa sensação é a de Kafka. Sartre também tinha tematizado isso no romance A náusea. Sob a alienação, o mundo perde o sentido. É a vida humana , também. Torna-se uma” paixão inútil".

A reflexão filosófica frankfurtiana é uma impiedosa crítica contra a civilização ocidental, através do uso do conceito de "alienação " baseado em Freud, Marx e no messianismo judaico, estará no cerne das revoltas de maio de 68 e da contracultura dos anos 60. Está consignado na divisa" Mudar a vida".

