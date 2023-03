No 8M, temos PL de igualdade salarial, mas também vereador acusado de abuso sexual propondo lei que persegue vítimas de estupro

Apoie o 247

Imagine a situação: Jussara é estuprada e recorre ao aborto, algo garantido por lei no BR. No entanto, antes do procedimento, ela será enviada a uma sala fria e silenciosa. Ali, ela será obrigada, através de um ultrassom , a ouvir os batimentos cardíacos do bebê, numa intimidação para que ela se arrependa do gesto. (mais detalhes aqui)

Essa “maravilhosa” ideia é um projeto do vereador de Ponta Grossa (Ah, o sul do Brasil!) , Felipe Passos. Só que ai vem a cereja do bolo que eu deixei por último para vocês: Felipe responde a acusaões de ASSÉDIO SEXUAL e rachadinha na Câmara.

“Podemos estuprar, assediar, violentar. A mulher que tenha o filho e que se vire depois com ele. Eu só quero gozar”, pensam os homens de bem.

É para isso que existe o 8M! Não é um dia para receber parabéns, mas sim de denúncia contra violações dos nossos corpos, reflexão e resistência!

Ainda bem que fizemos o L não é mesmo? do lado de cá, da humanidade contra a barbárie, Lula já indicou PL para equiparar salários entre homens e mulheres. Isso sim é uma luta em defesa da vida.

