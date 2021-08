No Afeganistão, uma lição ao império

"Quando o Talibã se encontra a poucos dias de Cabul, convém fazer um balanço da invasão do Afeganistão, a mais longa guerra na história dos Estados Unidos, império derrotado por um país com um PIB 125 vezes menor,"escreve Paulo Moreira Leite, do Jornalistas pela Democracia edit

Por Paulo Moreira Leite, do Jornalistas pela Democracia

Numa operação alimentada pela imensa comoção interna produzida pelo atentado de 11 de setembro de 2001, as tropas estadunidenses e de um reduzido conjunto de aliados começaram a desembarcar no Afeganistão meses depois do ataque às Torres Gêmeas de Nova York.

Vinte anos depois, o balanço mostra uma tragédia anunciada, que só contribuiu para agravar o atraso social e a pobreza do país.

Num processo que lembra a guerra do Vietnã, a operação encerra-se sob o repúdio geral da própria população dos Estados Unidos -- mais 70% dos eleitores pedem a retirada das tropas do país.

Outros dados também são significativos. O número oficial de mortos pela guerra é calculado em 174 000, com índices de fatalidade em prejuízo da população local -- conforme levantamento da Universidade de Brown, perto de 90% das vítimas fatais eram afegãs.

A devastação produzida pela guerra provocou o deslocamento de 5,7 milhões de refugiados, forçados a mudar-se por falta de emprego ou casa, em geral nem uma coisa nem outra.

Quanto à política local, a presença de novos colonizadores cumpriu um papel previsível: só ajudou a reforçar esquemas corruptos de dominação política.

A intervenção norte-americana em nada contribuiu para a necessária evolução democrática do país, com um receio particular pelos direitos das mulheres, que ali enfrentam um dos regimes mais opressivos do planeta.

Haverá muito a ser feito depois da partida dos invasores, portanto.

Ensaio para uma aventura ainda mais terrível, custosa e devastadora -- a invasão do Iraque --, a operação no Afeganistão custou 486 bilhões de dólares, encerrando-se com uma lição sempre atual da diplomacia.

Por mais poderosos que sejam seus exércitos, nenhum império tem o direito de desprezar a autonomia de povos e países -- e assim as tropas estadunidenses vão embora do Afeganistão sem deixar nenhum saldo aproveitável após vinte anos de ocupação.

Uma vergonha, quando se compara um PIB per capta de U$ 65.297, para os EUA, contra U$ 507 para os afegãos.

Alguma dúvida?

