No balanço das horas, você pode mudar?

No balanço das horas, tudo pode mudar. Essa frase é de uma música leve e bem-humorada dos anos oitenta, cantada pela banda Metrô. Era sobre uma moça que ficava esperando seu amor chegar ansiosa por ele estar atrasado para o encontro. Ela ficava pensando se ele viria ou não, enquanto não conseguia controlar a paixão que batia no seu peito.

Embora eu tenha simpatia pela música e pelos anos oitenta, não acho que possamos nos permitir ser a moça da letra em relação a qualquer salvação que se situe numa única pessoa, em relação ao futuro do país. Mesmo que essa pessoa seja o Lula, um dos maiores presidentes que esse país já teve, senão o maior. Sobre isso falava Jessé Souza em uma palestra que assisti em 2018. Ficar dependente de uma pessoa, mesmo que essa liderança seja alguém da qualidade de Lula, revela uma fragilidade óbvia. Lula é um ser humano. É mortal, sujeito ao envelhecimento, à prisão e a morte como qualquer outra pessoa.

Constatar essa obviedade, dizer que Lula é mortal e sujeito a todas as vicissitudes humanas, não é o mesmo que dizer que não é um bom candidato para 2022, caso possa participar das eleições. Evidente que ele é um pré-candidato forte, e aparece hoje como o único capaz de fazer frente a Bolsonaro. O legado de sua obra ainda repercute e dialoga com amplos setores da população. Lula foi um presidente que trouxe o trabalhador precarizado para uma condição de consumo minimamente decente. Isso num país de passado escravista, tem um significado monumental. Já sinalizou inclusive estar disposto a construir a tão sonhada frente ampla.

Sua reaparição como uma possibilidade para 2022 evidentemente mudou o cenário. Mas o que peço é que aprendamos a lição dos governos Lula, para não repetir a história como farsa ou como tragédia. Nem toda a esperança deve ser depositada no fato de Lula concorrer e mesmo ganhar essa eleição. O papo é bem reto. Para nós que precisamos de nosso trabalho para garantir o sustento, só há uma arma política possível. A organização coletiva, de preferência num partido político ou num movimento sindical/social. Você está organizado? Você milita? Dedica quanto tempo da vida para isso?

A esperança é uma construção social. É uma obra que deve ser feita por muitas mãos, muitas pessoas interligadas e fortalecidas coletivamente. A ideologia neoliberal tenta destruir diariamente a cooperação e estimular a competição justamente porque sabe o poder que a união popular representa. E interessa a essa mesma ideologia que as pessoas acreditem que somente os grandes líderes podem realmente mudar o país. Eles querem que as pessoas esqueçam que Lula um dia foi uma pessoa desconhecida, um simples operário que nada tinha de extraordinário.

O que quero dizer é que Lula pode sim mudar muita coisa. Mas ele sozinho continua sendo uma única pessoa. Independentemente dele ser o candidato ou não, o que você está fazendo para melhorar as coisas? Quantos você está convidando para que também se organizem? Seja numa associação comunitária, seja num movimento social, seja num sindicato, seja num partido. O bolsonarismo e a extrema direita mobilizaram grandes contingentes de pessoas. Se você se opõe a Bolsonaro, se você se considera de esquerda, precisa ajudar na mobilização, na organização coletiva para fazer frente a essa militância.

Independentemente se Lula vier ou não, tome para si a responsabilidade pelas coisas. "Ah, mas eu não sou do tamanho do Lula". Ora, uma pequena formiga que faz parte de um grande formigueiro, pode contribuir com grandes obras. Aqui quem fala é um cara comum, mas eu me reúno eventualmente com outras pessoas comuns, e juntos podemos sim interferir na realidade. O Lula até pode voltar para "lá", eventualmente. Mas a grande diferença ocorre se em cada bairro, em cada lugar desse país, tem gente organizada, lutando por dias melhores.

