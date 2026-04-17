No esgoto do BRB-Master, puxa-se um fio e o sistema inteiro transborda

A engrenagem foi puxada — e não parou mais. Como nas caixas de lenços em que um único gesto arrasta vários de uma só vez, o caso que envolve o BRB e o empresário Daniel Vorcaro deixou de ser um episódio isolado para revelar uma cadeia de operações, cifras e decisões que já não suportam disfarce técnico nem a complacência que costuma proteger crimes sofisticados, onde a fraude circula com assinatura, senha e verniz institucional.

A prisão de Paulo Henrique Costa, ex-presidente do BRB, determinada pelo ministro André Mendonça na manhã de 16 de abril de 2026, não nasce de suposições frágeis nem de narrativas infladas. Ao contrário, se ancora em indícios financeiros contundentes, em números que ferem a inteligência de qualquer observador minimamente atento: a investigação aponta para pagamentos ilícitos que variam entre R$ 140 milhões e R$ 146,5 milhões, com mais de R$ 74 milhões já identificados em circulação concreta. Não é cifra lateral. É dinheiro suficiente para desmontar qualquer tentativa de relativização moral.

Esse volume não se espalha por acaso nem se esconde em pequenos favores.

O que a Polícia Federal descreve é um mecanismo frio, calculado, com pagamento de propina por meio de seis imóveis de alto padrão, usados como disfarce para dar aparência de legalidade a recursos cuja origem, segundo os investigadores, está contaminada por acordos subterrâneos. Longe de configurar erro técnico, trata-se de sofisticação criminosa aplicada à gestão de recursos públicos.

A decisão de André Mendonça adiciona um elemento que não pode ser suavizado: a referência direta à possível “fabricação, venda e transferência de carteiras de crédito fictícias”.

Em linguagem direta, e dando já a real, isso significa manipular a essência do sistema financeiro, criar ativos sem substância e empurrá-los como se fossem legítimos, deslocando riscos e produzindo uma ficção contábil que beneficia poucos e ameaça muitos. Isso não é desvio administrativo, mas sim grosseira fraude estrutural.

Quando a apuração menciona até R$ 12 bilhões em créditos de baixa qualidade ou sem lastro consistente, o debate deixa de ser sobre irregularidade pontual e passa a ser sobre escala de impacto. Não se está diante de um episódio periférico, porque o que vemos é uma engrenagem azeitada capaz de comprometer a integridade de uma instituição pública inteira, transferindo riscos privados para o colo do interesse coletivo com uma naturalidade que beira o cinismo.

Até agora, o palco expôs o vigário — não confundir com sicário — e o chefe do coro. Ainda faltam o governador de traço maquiavélico e a sacerdotisa dos imbróglios. Atenção; O Boeing BRB-Master já está em aproximação final.

O que mais revolta não é apenas o montante, mas o desenho da operação. A decisão do Supremo Tribunal Federal aponta que Paulo Henrique Costa não atuou como espectador eventual, mas como agente ativo na viabilização dessas operações dentro do BRB, criando ambiente interno para que interesses privados encontrassem abrigo institucional. Isso rompe qualquer tentativa de narrativa defensiva baseada em erro, excesso de confiança ou falha de julgamento. Aqui há método, há direção e há escolha.

Mensagens interceptadas agravam ainda mais o quadro ao indicar que, diante do risco de exposição, houve ordem para “travar tudo”. Essa expressão não é à toa. Ela carrega a consciência do que estava em jogo e a tentativa de interromper rastros quando a possibilidade de responsabilização se tornou concreta. Quem age assim não está em zona cinzenta; está plenamente ciente de que cruzou limites.

O pano de fundo institucional torna o caso ainda mais intragável e indigesto.

O Banco Central já havia rejeitado a aquisição do Banco Master pelo BRB em setembro de 2025. Pouco depois, o Master colapsou e foi liquidado. À luz do que agora se investiga, ganha força a hipótese de que houve uma tentativa de sustentar artificialmente essa estrutura, deslocando ativos problemáticos e mascarando fragilidades com operações que não resistiriam ao teste mais elementar de consistência.

Quando práticas dessa natureza se instalam no interior de um banco público, o dano não se limita a cifras ou balanços. Ele destrói a confiança, distorce o papel da instituição e expõe o contribuinte a riscos que nunca escolheu assumir.

O mais perturbador é a sensação recorrente de que esse tipo de operação se repete com novos personagens, novas estruturas e a mesma lógica de captura do interesse público por circuitos privados.

Parece uma dízima periódica tresloucada sempre levando à cena do crime com dinheiro público.

A defesa nega, como sempre nega, e classifica a prisão como desnecessária. É previsível. O que não pode ser tratado como previsível é a naturalização desse padrão de comportamento. Porque, quando cifras dessa magnitude circulam sob disfarces patrimoniais, quando bilhões são deslocados com base em ativos questionáveis e quando decisões estratégicas são contaminadas por interesses externos, não estamos diante de um desvio — estamos diante de um modelo.

A metáfora inicial não apenas se sustenta, como se impõe com mais força ao final. O primeiro lenço foi puxado e expôs outros, muitos outros, que estavam cuidadosamente dobrados para não chamar atenção. E o que essa caixa revela não são pedaços isolados de papel, mas camadas sucessivas de um sistema que aprendeu a esconder o essencial à vista de todos.

A pergunta que permanece não é mais se há mais lenços ali dentro. É quantos ainda sairão — e quanto estrago continuarão a causar — antes que alguém tenha coragem de virar a caixa inteira e encarar, sem disfarces, tudo o que foi empurrado para dentro dela.