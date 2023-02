No país onde falta comida para 41,3%, alta na venda de iates é um escárnio

"Neste Brasil que não acertou as contas com séculos de escravidão, a oferta de iates e fila da fome retratam uma dinâmica social inviável", diz o jornalista edit

Em tempos de manipulação ideológica, é bom falar de questões concretas.

Por exemplo: a fila para comprar iates. "Milionários e biolinários nunca compraram tantos iates como agora. O mercado de embarcações de luxo atingiu um patamar inédito no Brasil, com recordes de venda e interesse por tamanhos cada vez maiores. (...) A fila para alguns barcos mais desejados chega a dois anos, como é o caso do Grande 26 Metri. O superiate de 55 milhões ganhou notoriedade após ser adquirido por Cristiano Ronaldo". (Folha de S. Paulo, 6/2/2023).

Outro exemplo é a fome. Em 2004, a maioria dos domícílios brasileiros -- 65%,1% -- tinha direito a segurança alimentar. Em 2021, esse número caiu para 41,3%, traduzindo um país onde a maioria não dispoe de alimentação suficiente. (Agencia Brasil, 2/2/2022).

Neste Brasil que até hoje não certou as contas com quatro séculos de escravidão, a oferta de iates e fila da fome retrata uma dinâmica social inviável.

No quinto século após a chegada das caravelas de Cabral, há muito para ser feito e reconstruído, pois, sabemos todos, ocorreu uma tragédia em tempos recentes -- quatro anos de fascismo bolsonarista.

Em 2023, estamos falando de uma desigualdade em patamar ainda mais insustentável e grotesco do que antes.

É bom nunca esquecer. Tivemos uma campanha eleitoral memorável, e possivelmente única, com viradas que lembram romances do século XIX embora tenham ocorrido na vida real: o personagem principal conseguiu sair da prisão, abrindo ao povo uma nova chance de refazer uma História que se dizia encerrada.

Empossado pela terceira vez, Lula já deixou claro que compreende seu papel e as urgências das tarefas como presidente.

O povo nunca lhe negou apoio. Os interesses e vocação estão nítidos como a fila para comprar iates -- e a fila da fome.

No momento histórico novo que o terceiro mandato inicia, as esperanças são muitas, a consciência parece clara -- mas todo cuidado é pouco.

Alguma dúvida?

