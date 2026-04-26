Nobel aponta 35 a 50 anos de futuro para a humanidade

Sempre transitei pelo campo das humanidades. Foi ali que encontrei as perguntas que me mobilizam e, muitas vezes, me absorvem por completo. Durante anos, olhei para as chamadas ciências exatas com certa distância. Com o tempo, essa percepção mudou. Na maturidade, ficou claro que há um forte componente humano também na matemática e na física — incertezas, tentativas, revisões constantes. Passei a entender que ambas tratam, em essência, do mesmo fenômeno: o processo que alguns chamam de criação, outros de evolução. E os dois estão certos.

O avanço recente das tecnologias, sobretudo nas comunicações, ampliou esse interesse. Foi nesse contexto que a entrevista de David Gross chamou minha atenção e me levou a examinar com mais cuidado o que ele diz, inclusive nas entrelinhas.

A humanidade pode não chegar viva a 2060.

A frase não é provocação nem exercício de futurologia apressada. Ela foi dita por David Gross, vencedor do Prêmio Nobel de Física em 2004, ao afirmar que o risco de uma guerra nuclear reduziu o horizonte de sobrevivência coletiva para cerca de 35 anos. Ao ouvir essa afirmação, não se trata apenas de registrar um dado, mas de reconhecer o peso de quem a formula e o contexto em que ela é dita.

A declaração foi feita em 19 de abril de 2026, em entrevista ao Live Science, em reportagem assinada pela jornalista Tia Ghose. Ao ser questionado sobre o futuro da física, Gross desviou o eixo da resposta e introduziu um alerta direto sobre o futuro da própria espécie. “Atualmente, eu passo parte do meu tempo tentando dizer às pessoas que as chances de vocês viverem mais 50 anos são muito pequenas. Devido ao perigo de uma guerra nuclear, vocês têm cerca de 35 anos.” A frase, dita sem rodeios, não busca impacto fácil. Ela traduz uma leitura apoiada em probabilidades acumuladas e, sobretudo, em mudanças concretas no cenário internacional.

A repercussão não demorou a ultrapassar o circuito especializado. Em 24 de abril de 2026, nos Estados Unidos e na Europa, plataformas como Google News passaram a agregar diferentes abordagens da mesma entrevista, ampliando seu alcance para além dos leitores habituais de ciência. Sites voltados à divulgação científica e segurança internacional passaram a discutir o raciocínio de Gross, não apenas como opinião individual, mas como um sinal de alerta vindo de alguém com reconhecimento acadêmico consolidado. Esse tipo de circulação indica que a fala encontrou um ambiente receptivo, marcado por preocupações reais com estabilidade geopolítica.

Gross apresentou um raciocínio simples na forma, mas exigente nas consequências.

Se a probabilidade anual de um conflito nuclear estiver próxima de 2%, como ele estima, isso equivale a uma chance de 1 em 50 a cada ano. Não se trata de prever quando ocorrerá um evento dessa natureza, mas de reconhecer que o risco se renova continuamente. Com o passar do tempo, a soma dessas probabilidades altera o horizonte de sobrevivência coletiva e reduz, de forma progressiva, a margem de segurança que muitas vezes se supõe existir.

Ele próprio detalhou esse cálculo ao afirmar: “É uma estimativa bruta. Mesmo depois do fim da Guerra Fria, quando tínhamos tratados de controle de armas estratégicas — todos os quais desapareceram —, havia estimativas de 1% de chance de guerra nuclear por ano. As coisas pioraram muito nos últimos 30 anos, como você pode ver toda vez que lê o jornal. Não acho que seja uma estimativa rigorosa. Acho que as chances estão mais próximas de 2%. Isso significa uma chance de 1 em 50 a cada ano. A expectativa de vida, no caso de 2% ao ano, é de cerca de 35 anos.” Ao reunir passado e presente na mesma linha de raciocínio, Gross sugere que o problema não é novo — o que mudou foi a capacidade de contê-lo.

Essa leitura exige cuidado. Prestenção, então. Quando Gross fala em 2% ao ano, não está apontando para um evento específico, mas para uma taxa construída a partir de fatores concretos: número de potências nucleares, grau de tensão internacional, existência ou ausência de acordos de limitação de armas, episódios recentes envolvendo forças militares e até falhas em sistemas de alerta. Cada um desses elementos interfere diretamente na probabilidade final, o que torna o cálculo dinâmico e sensível ao contexto político global.

O ponto mais sensível está no efeito cumulativo. Um risco anual aparentemente baixo ganha peso quando projetado por décadas.

Em contextos de maior tensão — como disputas entre potências nucleares ou ruptura de canais diplomáticos — essa taxa tende a subir. Em momentos de cooperação, recua. O problema, como sugere Gross, é que o cenário recente aponta mais para o agravamento do risco do que para sua contenção, o que torna o alerta menos hipotético e mais próximo da realidade.

Gross lembra que, mesmo durante a Guerra Fria, estimativas trabalhavam com cerca de 1% de chance anual de guerra nuclear. Naquele período, acordos internacionais buscavam conter esse risco. Muitos desses mecanismos foram abandonados ou perderam força nas últimas três décadas, enquanto novas tensões geopolíticas se acumulavam e ampliavam a imprevisibilidade do sistema internacional.

A observação do físico surgiu a partir de uma pergunta técnica: a física conseguirá desenvolver, nos próximos 50 anos, uma teoria unificada das forças fundamentais? A resposta dele muda a questão de eixo.

Antes de saber se compreenderemos o universo em sua totalidade, é preciso considerar se a humanidade ainda existirá para acompanhar esse avanço.

Quando físicos mencionam a Teoria Unificada das Forças, estão tentando responder a uma pergunta essencial: existe uma única regra capaz de explicar tudo o que acontece no universo? Hoje, a ciência trabalha com “leis separadas” para fenômenos distintos. O Modelo Padrão conseguiu reunir três das quatro forças fundamentais — eletromagnetismo, força nuclear forte e força nuclear fraca — mostrando que, em determinadas condições, elas podem ser descritas dentro de um mesmo conjunto de princípios. Isso permitiu avanços decisivos no entendimento da estrutura da matéria e das interações entre partículas. A gravidade, no entanto, continua fora desse sistema, mantendo incompleta a tentativa de explicar o universo de forma integrada.

O impacto dessa unificação parcial já pode ser medido. Ao demonstrar que forças aparentemente distintas obedecem a uma mesma lógica, a física ganhou precisão e capacidade de previsão. Isso se traduziu em aplicações concretas: da energia nuclear à medicina por imagem, passando pela eletrônica que sustenta a vida digital contemporânea. Integrar também a gravidade significaria eliminar uma das maiores lacunas da ciência atual, aproximando a mecânica quântica — que descreve o mundo microscópico — da relatividade, que explica o comportamento de planetas, estrelas e galáxias. Em termos diretos, seria a diferença entre explicações fragmentadas e uma compreensão mais abrangente das regras que regem a realidade.

Esse avanço não ocorreu de forma imediata, ao contrário, foi sendo construído ao longo de décadas, com base em experimentos em aceleradores de partículas, desenvolvimento de modelos matemáticos e validação contínua de previsões.

Ao unificar três forças, os físicos passaram a descrever com maior precisão como partículas interagem e como a energia se comporta em escalas extremamente pequenas. Esse conhecimento tornou possível controlar reações nucleares, aprimorar tecnologias de diagnóstico — como tomografias e radioterapia — e desenvolver componentes eletrônicos mais eficientes.

Quando a ciência compreende melhor as regras fundamentais, ela amplia sua capacidade de transformar esse conhecimento em soluções práticas. Fato.

Instituições como o CERN — principal centro mundial de pesquisa em física de partículas, localizado na fronteira entre a Suíça e a França — mantêm esforços contínuos para resolver esse impasse. Ali, milhares de cientistas investigam, por meio de experimentos de alta energia, as estruturas mais básicas da matéria, buscando respostas que conectem as diferentes forças conhecidas em uma única formulação consistente. O trabalho desenvolvido nessas instalações envolve cooperação internacional, financiamento de múltiplos países e uma agenda científica que se estende por décadas, o que revela o grau de complexidade envolvido nessa busca.

O contraste não poderia ser mais direto. Enquanto a ciência avança na tentativa de explicar a origem e o funcionamento de tudo o que existe, a própria humanidade mantém ativos instrumentos capazes de interromper essa trajetória de forma abrupta.

A distância entre capacidade científica e maturidade política permanece como uma das tensões centrais do nosso tempo.

O alerta de David Gross não descreve um destino inevitável. Ele apresenta um risco mensurável, sustentado por dados, contexto histórico e pela leitura de tendências recentes. Ignorar esse tipo de diagnóstico não reduz o risco — apenas limita a capacidade de enfrentá-lo com antecedência. O que é inevitável mesmo é que todos os 8,1 bilhões de habitantes do planeta têm um destino comum a compartilhar.

A pergunta que permanece é objetiva e incontornável: a humanidade será capaz de reduzir esse risco antes que ele se concretize?

Porque, ao contrário dos desafios científicos, essa não é uma questão teórica nem um problema distante. Trata-se de uma escolha em curso, feita por governos, lideranças e sociedades inteiras — e cujas consequências, se negligenciadas, não deixarão margem para correção posterior.