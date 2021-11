"Duvido que algum juiz, por mais bolsonarista que seja, vá considerar “noivinha do Aristides” um xingamento. Se considerar, será o xingamento mais fofo da língua portuguesa" edit

Estranho.

Bolsonaro não se importa de ser chamado de nazista, fascista ou genocida.

Mas mandou prender uma mulher que o chamou de “noivinha do Aristides” enquanto ele estava parado no acostamento da via Dutra esperando elogios.

Ou seja: colocou a carapuça.

Detida e logo liberada, ela agora vai se haver com um processo de injúria, artigo 140 do Código Penal que prevê cadeia de um a três meses ou multa, pena dobrada se o alvo é o presidente.

Duvido que algum juiz, por mais bolsonarista que seja, vá considerar “noivinha do Aristides” um xingamento.

Se considerar, será o xingamento mais fofo da língua portuguesa.

A boa notícia é que agora todos os brasileiros sabem qual é o calcanhar de Aquiles do Bolsonaro.

