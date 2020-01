Nos 40 anos do PT, a foto que não se apaga

O grande desafio do PT para os próximos 40 anos é retornar as suas origens populares e conseguir caminhar com as próprias pernas, superando a extrema dependência que ainda tem do prestígio de seu fundador e líder máximo", escreve o jornalista Florestan Fernandes Junior edit

Um grande líder de massas não se faz apenas por suas qualidades pessoais, mas pelos fatores históricos que abrem espaços para o nascimento de uma nova liderança. Lula não seria o grande líder metalúrgico que foi fora do contexto em que surgiu.

O enfrentamento com a ditadura militar deu a ele a dimensão que um sindicalista não tem nos dias de hoje. Ele soube aproveitar o momento e ajudou a abrir os caminhos para a classe trabalhadora que representava,contrastando com o peleguismo da época. Foi além. Criou o maior partido do país e, ao ser eleito Presidente da República, conseguiu o que muitos duvidavam: deixou o governo com uma aprovação pessoal de 87%. É, ao lado de Getúlio Vargas, o maior líder politico da história do país. A liderança de Lula é muito maior que a do partido que criou, o PT, que completa em fevereiro 40 anos de vida. Gostando ou não de nosso ex-presidente, uma coisa é certa: não dá para negar sua capacidade de liderar. Não dá para os fascistas de hoje fazerem como os stalinistas, que apagaram Trotski das fotos da Revolução Russa. Lula faz parte da memória de milhões de brasileiros e escreveu seu nome na história política internacional.

Este é um personagem que ninguém conseguirá apagar de nossa história. Nem o juiz de primeira instância que condenou Lula num processo desprovido de provas materiais e repleto de convicções pessoais. E nem mesmo os 580 dias de carcere impostos ao ex-presidente conseguiu apagar sua liderança. Pelo contrário. Ele saiu do prédio da PF em Curitiba da mesma maneira que outros grandes lideres mundiais, como Mandela, Mahatma Gandhi e Martin Luter King: de cabeça erguida e a consciência tranquila. Nestes 40 anos de PT nenhum outro líder conseguiu se projetar dentro do partido com voo próprio.

O segundo lugar de Haddad na última corrida presidencial, na qual conquistou 47 milhões de votos, a eleição da maior bancada na Câmara Federal, e de quatro governadores podem ser considerados uma vitória de Lula, muito mais do que do próprio partido. O grande desafio do PT para os próximos 40 anos é retornar as suas origens populares e conseguir caminhar com as próprias pernas, superando a extrema dependência que ainda tem do prestígio de seu fundador e líder máximo.