Cipó de Aroeira

Nos bastidores da gasolina

Por Cristine Nobre Leite

Era sete no passado

E seguiu com bom aumento

Usaram muito argumento

Preço abusivo cobrado

Culparam cada Estado

Numa mentira cretina

Como água cristalina

Dada a sua transparência

Festa da Independência

Com a baixa da gasolina

No Petróleo mundial

Houve queda de barril

E com isso o Brasil

Reduziu um preço final

Também com gás natural

Essa redução culmina

O PPI determina

É norma e exigência

Festa da Independência

Com a baixa da gasolina

Uma lei complementar

Feita agora em vinte e dois

Sem esperar pra depois

Fato bem elementar

Impossível de adiar

Nesse período há uma mina

Eleitor bem na retina

Uma clara evidência

Festa da Independência

Com a baixa na gasolina

A lei fez cair imposto

(ICMS ausente)

E sobrou pra cada ente

Federativo em seu posto

Um compensar de bom gosto:

Como em rede de fibrina

União é quem destina

Valor e tem competência

Festa da Independência

Com a baixa da gasolina

E cada refinaria

Teve destaque na lei

Pelo que li e estudei

Imposto se abafaria

O NAFTA sustentaria

Com acordo e disciplina

Nova ação se dissemina

Globalizando tendência

Festa da Independência

Com a baixa da gasolina

Assim, a compensação

Nessa lei especial,

Pra produto essencial,

Não frustra arrecadação

Tudo paga essa União

Com o suor quem em nós é sina

Lá na frente há toxina

Trazendo dor e clemência

Festa da Independência

Com a baixa da gasolina

Não houve um milagreiro

No "milagre" federal

Mas um Messias sem sal

E muito eleitoreiro

Interesse de estrangeiro

Está visto e se imagina

Minha voz sai sem surdina

Pensamento de insurgência

Festa da Independência

Com a baixa da gasolina

