Nós, judias e judeus sionistas de esquerda, condenamos

Condenamos a absurda violação do território ucraniano pela Rússia, do mesmo modo que condenamos ocupações ilegais e a violação dos territórios palestinos edit

Apoie o 247

ICL

Em nome da coerência e do respeito aos nossos valores e princípios, nós, JJSE - JUDIAS E JUDEUS SIONISTAS DE ESQUERDA, denunciamos como crime de guerra quando um míssel israelense destrói um hospital em Gaza. Do mesmo modo, nós, JJSE, denunciamos quando as forças russas bombardeiam os hospitais de Donetsk e Chernihiv.

Condenamos a absurda violação do território ucraniano pela Rússia, do mesmo modo que condenamos ocupações ilegais e a violação dos territórios palestinos.

Para nós, se trata do mesmo crime de guerra e das mesmas violações do Direito Internacional e dos Direitos Humanos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Nós, JJSE, denunciamos ataques aéreos israelenses que atingem escolas na Faixa de Gaza, e, da mesma forma, denunciamos os ataques com bombas russas que destroem a escola de Severodonetsk, a universidade da cidade ucraniana de Kharkiv ou o orfanato de Lviv.

Nós, JJSE, consideramos que o ex-primeiro-ministro israelense, Bibi Netanyahu, deveria ser denunciado ao Tribunal Penal Internacional de Haia por crimes de guerra, assim como consideramos que Vladimir Putin deva ser posto no banco dos réus do mesmo TPI.

Do mesmo modo, denunciamos, individualmente, a violência e a ilegalidade do ataque estadunidense contra o Iraque, e os crimes cometidos contra o povo iraquiano. Também condenamos os ataques da Arábia Saudita contra o Iêmen e o uso de drones norte-americanos na Somália.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Nos posicionamos contra o imperialismo desumanizador estadunidense, assim como sua voracidade contra o mundo e contra o expansionismo da OTAN para o leste europeu, tendo em vista que não existem as mesmas condições objetivas de sua criação.

Reconhecemos, e desde sempre denunciamos, a fúria golpista estadunidense na América Latina, em especial no Chile, Argentina, Brasil, e suas conexões com o lavajatismo que levou ao golpe de 2016. Condenamos veementemente os ataques de garimpeiros contra populações indígenas brasileiras e a violência racista, direta e estrutural, contra negros, verificada diuturnamente.

Denunciamos também a violência contra religiões de matriz africana, a intolerância contra a diversidade cultural e sexual.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Denunciamos, sem negociação, a homofobia contra a população LGBTQIA+ e a misoginia explícita dos grupos Moro-Bolsonaristas.

Nós, Judias e Judeus Sionistas de Esquerda, somos contra todo e qualquer tipo de discriminação e temos como compromisso único o respeito Direitos Humanos e ao Direito Internacional, seja onde for, em Israel, Palestina, Somália, Iêmen, Brasil, como na Ucrânia e Rússia.

Em nome do coletivo Judias e Judeus Sionistas de Esquerda:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Tânia Maria Baibich

Milton Blay

Michel Gherman

Jean Goldenbaum

Mauro Nadvorny

Pietro Nardella-Dellova

Nelson Nisembaum

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.