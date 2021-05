Notas do manicômio

§ Toda sociedade, ao chegar em seu ápice agônico, revela um fato emblemático. Foi assim desde Nero tocando harpa, enquanto Roma ardia, até o suicídio de Adolf Hitler. O Brasil dos bolsominions não é diferente. O Véio da Havan, com Tirullipa, bailando a “Dancinha do carpinteiro” nas redes sociais. Certamente é o maior indicador de nosso fracasso civilizatório.

§ NOTIFICAÇÕES

O restaurante está preparando seus pratos.

O entregador chegou ao restaurante.

O entregador continua aguardando no restaurante.

O entregador se irritou com a demora no preparo dos pratos.

O restaurante continua preparando seus pratos.

O entregador e o restaurante envolveram-se numa briga.

O entregador ateou fogo no restaurante.

O restaurante chamou a PM.

A PM chegou ao restaurante.

O restaurante, o entregador e os frequentadores estão apanhando da PM.

Seu pedido sofrerá atraso.

§ Na noite do dia em que tomei a Oquisfór passei uns miniperrengues. Febre (baixa) e tremedeira ao deitar. Já tenho uma tendência ao delírio, como sabem. Então, o lado bom da paulada vacinal foi poder imaginar algumas histórias, versos, frases, etc. No dia seguinte estava como o Maguila depois da luta com o Holyfield: sem saber onde estava. O que, no momento presente, não deixa de ser lucro. Agora, já me encontro firme como o pudim de sempre. Enfim, a contabilidade com a imunização foi positiva. Obrigado, SUS e vai catar coquinho, Bozo.

§ Nossa lava-louças, depois de anos de contribuição doméstica, feneceu durante a pandemia. Um casamento necessita de três coisas: amor, resiliência e lava-louças. Não seria possível sustentar uma relação sem a presença do utensílio entre nós. Foi assim que contactei a Magalu e encomendei com ela, em regime de urgência, uma nova. Magalu foi legal e conseguiu frete grátis. A alegria durou pouco. Hoje entregaram a máquina às 6h30 da manhã. Até os galos ainda estavam de pijama.

Sugiro que a Magalu faça algumas alterações no campo do frete em seu site. Por exemplo, frete grátis: 6h30. Opção 2: 7h30 por 5 reais. Opção 3: 9h30 por 25 reais. E assim por diante.

Assim, o cliente poderia limpar seus pratos e talheres sem virar um zumbi durante o resto do dia.

§ RECEITA DE PROGRESSO

1. Pegue um idiota.

2. Coloque o idiota de presidente.

3. Peça ao idiota que reúna todas as medidas do atual governo e faça tudo ao contrário.

4. Em poucos meses voltaremos a ser a sexta maior economia mundial.

