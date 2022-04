Nova face senil

Alguns clãs vivem exclusivamente da vida pública. Entendem que o exercício do mandato é uma profissão edit

Em ano eleitoral, já virou jargão entre boa parte dos candidatos, afirmarem que rejeitam ao que costumam chamar de velha política. Para tanto, se apresentam como o novo. Acontece que parte deles, representam os clãs que nunca deixaram as entranhas do poder. Travestem-se de novo, mas representam o que há de mais retrógrado e senil na história política nacional.

Alguns clãs vivem exclusivamente da vida pública. Entendem que o exercício do mandato é uma profissão, ao ponto de querer comparar profissões liberais com mandato público. Infelizmente, o quadro político brasileiro ainda vive das velhas oligarquias, que se sentem incomodadas quando o tema é lembrado. Mas se realmente não mais existem, observem as cidades interioranas.

Quanto mais distantes estejam das capitais, percebe-se o controle político da mesma, em que o alcunhado de chefe político, praticamente determina o destino da cidade. E todo aquele que resolve se posicionar de maneira antagônica, seu destino no mínimo será o anonimato.

Ainda bem que embora de maneira ainda muito lenta, estamos assistindo à independência de alguns logradouros. Não significa dizer que o mandonismo desapareceu, mas que é possível acreditar na boa nova, tornando-se possível vislumbrar o surgimento de novos líderes que tentam romper com todo vestígio de atraso que insiste em sobreviver nas cidades brasileiras.

Para aqueles que acreditam que não mais existe o velho poder local, basta observar as pré-candidaturas postas ao governo de Pernambuco e verá que são os mesmos grupos disputando o poder.

