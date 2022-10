Nova República vs. Ditadura militar

"No próximo domingo, os brasileiros não vão escolher Lula ou Bolsonaro. PT ou PL. Direita ou esquerda. Vão escolher entre dois projetos", diz Alex Solnik edit

É fácil constatar: quem está ao lado de Lula são os fundadores da Nova República. Fernando Henrique, Alckmin, Marina Silva, Pérsio Arida.

E quem está ao lado de Bolsonaro são os herdeiros da ditadura militar. General Augusto Heleno, general Braga Neto, general Mourão, general Luís Eduardo Ramos.

No próximo domingo, os brasileiros não vão escolher Lula ou Bolsonaro. PT ou PL. Direita ou esquerda.

Os brasileiros vão escolher entre dois projetos.

O projeto de Bolsonaro é a volta da ditadura militar mesclada com uma teocracia.

O projeto de Lula é a continuação da democracia implantada pela Nova República.

Eleger Lula é a última chance que o Brasil tem para impedir o avanço da extrema-direita no país e no mundo por meio do voto.

Em 1985, a Nova República venceu.

